Luis Rubiales, duke puthur Mike Tyson…/ Vizatohet muralja në Barcelonë

SPANJE - Puthja e Luis Rubiales me Jenni Hermoso vazhdon të jetë tema më e përfolur në media në vendin iberik. Për ditë po dalin dokumente të reja vizuale të momentit të diskutueshëm, me këndvështrime të ndryshme, ndërkohë që këtë të martë janë publikuar pamje të reja të lojtareve, duke komentuar me të qeshur momentin e kulmit mes ish-presidentit dhe futbollistes.

Por tani që fundmi ka dalë një murale, me të cilin do të përjetësohet ai ‘episod’. Vizatimi është bërë në Barcelonë dhe artisti vendas i ka dhënë një kthesë më shumë ngjarjes dhe nuk ka mishëruar Jenni Hermoso në mur, por Luis Rubiales

Gjëja më kurioze është se ai që merr puthjen nga Rubiales është Mike Tyson. Artisti quhet 'Nadiemedicearte' dhe murali mund të shihet në Calle Vallespir, në lagjen Sants. Karikaturisti e ka bërë në festat e lagjes. Ai i ka dhënë titullin: "Një peck i vogël?".