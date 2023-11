Luftimet Izrael-Hamas/ Ministri i jashtëm zbulon kur do të nisë armëpushimi

Armëpushimi i përkohshëm mes Izraelit dhe Hamasit do të fillojë nesër në orën 7 të mëngjesit me orën lokale.

Sipas mediave të huaja, lajmin e ka njoftuar ministria e jashtme e Katarit.

Duke folur në një konferencë shtypi në Doha, një zëdhënës i ministrisë tha se grupi i parë i pengjeve do të dorëzohet në orën 16:00 me kohën lokale.

Dr Majed al Ansari tha se grupi i parë do të përbëhet nga 13 persona dhe familjeve do t’u jepet përparësi.

Pengët e tjerë do të lirohen “çdo ditë brenda një periudhe të caktuar kohore” gjatë armëpushimit, shpjegoi ai.

Po ashtu, palestinezët pritet të lirohen nga burgjet izraelite si rezultat i lirimit të pengjeve, shtoi ai.

“Fillimi i pauzës do të jetë në orën 7 të mëngjesit të së premtes, 24 nëntor, dhe do të zgjasë siç është rënë dakord për katër ditë”, tha ai.

“Grupi i parë i civilëve që do të lirohen nga Gaza do të jetë rreth orës 16:00 të së njëjtës ditë. Ata do të jenë 13 persona, të gjithë gra dhe fëmijë, dhe pengjet e tjerë të të njëjtave familje do të bashkohen në të njëjtën grup.”

Ai tha se takimet mes të dyja palëve shkuan “shumë mirë” dhe vazhduan deri në orët e para të mëngjesit të sotëm.

“Objektivi ynë kryesor këtu është siguria e pengjeve,” shtoi ai, duke refuzuar të specifikojë rrugën që ata do të marrin nga Gaza.

Ai shpjegoi se Kryqi i Kuq ishte “caktuar për të pritur pengjet”, por tha se nuk mund të “diskutonte detajet”.

Për sa i përket ndihmës humanitare, ai tha se do të lejohet në enklavën palestineze nga ora 7 e mëngjesit dhe ai pret që ajo të dorëzohet “sa më shpejt të jetë e mundur” nga pika kufitare Rafah me Egjiptin.

“Do të jetë një pjesë e ndihmave të nevojshme në Gaza. Nevoja është kaq e madhe në Gaza,” shtoi Dr al Ansari.

“Qëllimi ynë është që kjo marrëveshje të përfundojë me një armëpushim të qëndrueshëm”.

I pyetur se pse ka pasur vonesa në zbatimin e marrëveshjes, ai tha se Katari “shpreson” se gjithçka është në vendin e duhur.

“Diskutimet mbi detajet dhe skemat se si do të ndodhë kjo ishte shumë e vështirë dhe shumë e detajuar, sepse ne donim të siguroheshim që asgjë nuk do të shkaktonte keq,” shpjegoi ai.