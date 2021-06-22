LEXO PA REKLAMA!

Luftë dhe trazira në festivalin e Muzikës në Francë (Foto)

Lajmifundit / 22 Qershor 2021, 10:17
Bota

Luftë dhe trazira në festivalin e Muzikës në Francë

Në Francë është mbajtur festivali i Muzikës dhe qytetarët nuk kanë respektuar asnjë masë të Covid-19. Mediat franceze shkruajnë se mijëra francezë në rrugë  u panë pa maska, pa respektuar distancën dhe masat e sigurisë shëndetësore.

Përpos kësaj, në Nantes, në perëndim të vendit, kishte përplasje, në Paris policia ndërhyri në pika të ndryshme të qendrës dhe përgjatë Senës për të shpërndarë tubimet e mijëra të rinjve. Ndërkohë që në kryeqytet, policia ndërhyri disa herë për të shpërndarë turmën, ndërsa brigjet e Senës ishin të mbushur me mijëra njerëz në festë. Rregulli i mos mbledhjes së më shumë se 10 personave u injorua plotësisht.

Luftë dhe trazira në festivalin e Muzikës në Francë

Në Nantes, partia degjeneroi pothuajse menjëherë, me përplasje midis agjentëve dhe demonstruesve që protestuan për vdekjen e një të riu në 2019, që ra në Loire gjatë një ndërhyrjeje policore. Policia përdori gaz lotsjellës, dëmtime serioze u gjetën në rrugët e qendrës. Në Annecy, në jug, media lokale foli për “skena trazirash” në qytet.

