Lajmifundit / 8 Prill 2022, 10:16
Bota

Lufta, SHBA dërgon mijëra raketa në Kiev

Pentagoni beson se Putini për momentin ka hequr dorë nga pushtimi i Kievit, por pavarësisht kësaj ka dërguar sërish  furnizime me armë në Ukrainë.

Dhe ndërsa G7 miratoi vendosjen e  sanksioneve të reja ekonomike dhe financiare kundër Moskës, BE po bën thirrje për një embargo totale ndaj gazit dhe naftës ruse dhe 27 ambasadorët e vendeve anëtare i kanë dhënë dritën jeshile paketës së pestë të sanksioneve të BE-së, e cila përfshin, ndër të tjera ndalimin e importit të qymyrit.

Luftime të ashpra po zhvillohen në lindje të vendit, me sulme të shumta që janë raportuar në të gjithë rajonin e Donbasit duke paralajmëruar kështu nisjen e një ofensive të madhe, sipas zyrtarëve ukrainas, shkruan CNN.

Si paraqitet situata në lindje

-Inteligjenca britanike tha se trupat ruse janë “tërhequr plotësisht” nga veriu i Ukrainës në Bjellorusi dhe Rusi, dhe shumë prej tyre mund të dislokohen në Ukrainën lindore për të luftuar në rajonin e Donbasit.

-Ministri i Jashtëm ukrainas Dmytro Kuleba tha se ka nisur tashmë “beteja për  Donbasin ” dhe  kjo betejë mund të jetë e ngjashme me betejat e Luftës së  Dytë Botërore.

Por sipas tij, nuk ka arritur shkallën maksimale, duke paralajmëruar se ofensiva do të përfshijë “mijëra tanke, automjete të blinduara, aeroplanë, artileri”.


-Duke i bërë jehonë këtyre fjalëve, Gjeneral Mark Milley tha po zhvillohen luftime në Ukrainën juglindore pasi Rusia ka ripërqendruar trupat e saj pikërisht në ato zona.

Ata kanë arritur të mposhtin sulmin rus drejt Kievit, por ka ende një betejë të rëndësishme poshtë në juglindje, poshtë rreth rajonit Donbas-Donetsk ku rusët synojnë të marrin forca masive dhe të vazhdojnë sulmin e tyre,” tha Milley. .

