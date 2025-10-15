Lufta në Ukrainë/ Trump: Jam i zhgënjyer me Putinin! Zelensky dëshiron raketa Tomahawk? Ne kemi me bollëk
Teksa komentoi kërkesën e Zelenskyt për raketat Tomahawk, Trump tha se SHBA ka me bollëk duke nënkuptuar se ekziston mundësia që mund t’ia japë Kievit për të shënjestruar në Rusi.
Presidenti i SHBA, Donald Trump ka shprehur sërish zhgënjimin për Vladimir Putinin, ndërsa vuri në dyshim nëse e ka akoma marrëdhënien e mirë që kishte dikur me liderin rus. Por Trump, sipas Shtëpisë së Bardhë, është optimist për një marrëveshjeje paqeje edhe për Ukrainën.
"Jam shumë i zhgënjyer sepse unë dhe Vladimiri kishim një marrëdhënie shumë të mirë, dhe ndoshta ende e kemi. Nuk e kuptoj pse kjo luftë vazhdon”, u shpreh Trump.
Më pas ai foli për takimin që do të mbajë të premten me Volodymyr Zelenskyn në Shtëpinë e Bardhë duke thënë se pret që të jetë një takim interesant. Komentoi gjithashtu edhe kërkesën e vazhdueshme të presidentit ukrainas për raketat Tomahawk.
Takimin që do të mbahet të premten e komentoi edhe shefi i NATO-s, Mark Rutte, por heshti kur u pyet për mundësinë e dërgimit të raketave amerikane Tomahawk në Kiev për të shënjestruar Rusinë.
Rutte bëri me dije gjithashtu se falë mbështetjes së aleatëve, po i ofrojnë Ukrainës pajisje thelbësore amerikane përmes Listës së Kërkesave Prioritare të Ukrainës (PURL), që do të thotë se po i ofrojnë armët amerikane që i nevojiten vërtet për të mbrojtur popullin e saj dhe për të mbajtur vijën e frontit.