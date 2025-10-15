LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Lufta në Ukrainë/ Trump: Jam i zhgënjyer me Putinin! Zelensky dëshiron raketa Tomahawk? Ne kemi me bollëk

Lajmifundit / 15 Tetor 2025, 17:10
Bota

Lufta në Ukrainë/ Trump: Jam i zhgënjyer me Putinin! Zelensky

Teksa komentoi kërkesën e Zelenskyt për raketat Tomahawk, Trump tha se SHBA ka me bollëk duke nënkuptuar se ekziston mundësia që mund t’ia japë Kievit për të shënjestruar në Rusi.

Presidenti i SHBA, Donald Trump ka shprehur sërish zhgënjimin për Vladimir Putinin, ndërsa vuri në dyshim nëse e ka akoma marrëdhënien e mirë që kishte dikur me liderin rus. Por Trump, sipas Shtëpisë së Bardhë, është optimist për një marrëveshjeje paqeje edhe për Ukrainën.

"Jam shumë i zhgënjyer sepse unë dhe Vladimiri kishim një marrëdhënie shumë të mirë, dhe ndoshta ende e kemi. Nuk e kuptoj pse kjo luftë vazhdon”, u shpreh Trump.

Më pas ai foli për takimin që do të mbajë të premten me Volodymyr Zelenskyn në Shtëpinë e Bardhë duke thënë se pret që të jetë një takim interesant. Komentoi gjithashtu edhe kërkesën e vazhdueshme të presidentit ukrainas për raketat Tomahawk.

Takimin që do të mbahet të premten e komentoi edhe shefi i NATO-s, Mark Rutte, por heshti kur u pyet për mundësinë e dërgimit të raketave amerikane Tomahawk në Kiev për të shënjestruar Rusinë.

Rutte bëri me dije gjithashtu se falë mbështetjes së aleatëve, po i ofrojnë Ukrainës pajisje thelbësore amerikane përmes Listës së Kërkesave Prioritare të Ukrainës (PURL), që do të thotë se po i ofrojnë armët amerikane që i nevojiten vërtet për të mbrojtur popullin e saj dhe për të mbajtur vijën e frontit.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion