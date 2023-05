Lufta në Ukrainë/ Oligarku rus del kundër Putinit: E gjithë bota është kundër nesh

Oligarku rus Andrey Kovalev ka kritikuar pushtimin e Ukrainës nga Rusia dhe politikën e ndjekur nga presidenti i vendit, Vladimir Putin.

Në një video të shpërndarë nga Kovalev në kanalin e tij Telegram, biznesmeni tha në fillim se ishte i sigurt se trupat ruse do të shkelnin mbrojtjen e Ukrainës dhe do të kapnin Kievin me shpejtësi, brenda dy ose tre javësh. Ai u shpreh i habitur që kjo nuk ndodhi.

Kovalev vuri në dukje humbjet e rënda të Rusisë që nga pushtimi i Ukrainës, duke përfshirë tërheqjen e trupave ruse nga pozicionet që arritën në fillim të luftës, fundosjen poshtëruese të luftanijes ruse Moskva prillin e kaluar, shpërthimin në urën që lidh Krimenë e aneksuar me kontinentin rus dhe sulmi i fundit i supozuar me dron në Kremlin.

“Ky nuk është një operacion special ushtarak, kjo është një luftë e tmerrshme. E gjithë bota është kundër nesh. 122 vende votuan për të na njohur si agresorë”, tha Kovalev gjatë një transmetimi të drejtpërdrejtë për “Lëvizjen Gjith-Ruse të Sipërmarrësve”. Kjo duke iu referuar një rezolute të miratuar nga Asambleja e Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara muajin e kaluar. Rezoluta, e cila e cilësoi luftën kundër Ukrainës si “agresion nga Federata Ruse”, mori 122 vota, përfshirë nga Kina dhe India, dy vende që kanë shmangur dënimin e pushtimit në shkallë të plotë të Moskës. Andrey Kovalev është një biznesmen rus i pasurive të patundshme, një figurë publike dhe kryetar i Lëvizjes Gjith-Ruse të Sipërmarrësve. Sipas biografisë së tij në faqen e internetit të lëvizjes, ai më parë ka mbajtur poste qeveritare dhe ka qenë anëtar i Dumës së Qytetit të Moskës. Në vitin 2012, Kovalev u përfshi në “Listën e Mbretërve të Pasurive të Paluajtshme Ruse” nga Forbes Rusia me të ardhura prej 55 milion dollarë.