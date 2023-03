Lufta në Ukrainë, Mario Draghi: Italia po punon për reduktimin e varësisë ndaj gazit rus

Kryeministri italian, Mario Draghi u shpreh se Italia po punon për të reduktuar me shpejtësi varësinë ndaj gazit rus.

"Italia po punon për të reduktuar me shpejtësi varësinë e saj nga gazi rus. Të shtunën dëgjova në telefon emirin e Katarit, Al Thani, me të cilin diskutova veçanërisht se si të forcohet bashkëpunimi energjetik midis vendeve tona. Dua të falënderoj ministrin Cingolani dhe ministrin Di Maio për angazhimin e tyre në këtë front”, tha ai gjatë deklaratës së përbashkët me presidenten e KE, Von der Leyen, pak minuta përpara takimit të tyre.