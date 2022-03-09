Lufta në Ukrainë! Farmacitë ruse me ‘mungesa të theksuara’ ilaçesh
Mungesa e insulinës dhe ilaçeve të tjera të diabetit të prodhuara nga jashtë po gjenden me pakicë tashmë në farmacitë ruse, sipas një raporti të gazetës Kommersant sot, duke cituar edhe mungesën e lëndëve të para në mjekësi.
Shërbimi Federal i Farmakovigjilencës i Rusisë (Roszdravnadzor) dhe Shoqata e Farmacive ia atribuojnë mungesën e insulinës rritjes së shpejtë të kërkesës nga konsumatorët rusë.
Pacientët e intervistuar nga mediat ruse, nga ana e tyre, shpjegojnë se kjo rritje e jashtëzakonshme e kërkesës vjen për faktin se pjesa tjetër e barnave të përdorura nga diabetikët prodhohen jashtë vendit dhe për rrjedhojë, në pritje të mungesës apo inflacionit të lartë, blejnë me kujdes.
Megjithëse sanksionet perëndimore nuk synojnë industrinë farmaceutike, Kommersant parashikon se kompanitë ruse ka të ngjarë të gjejnë veten pa lëndë të parë të importuar.
Sipas gazetës financiare ruse, Evropa pothuajse ka ndaluar eksportet. Importet nga Kina dhe India, të cilat përbëjnë pothuajse 80% të lëndëve të para farmaceutike të importuara, kanë mbetur prapa për shkak të ndërprerjes së zinxhirëve të furnizimit.
Stoqet ruse mund të zgjasin nga tre deri në gjashtë muaj. Pas rënies së Bashkimit Sovjetik, Rusia e gjeti veten pothuajse pa një industri farmaceutike.
E varur prej kohësh nga kompanitë farmaceutike perëndimore, Rusia ka krijuar një program zëvendësimi të importeve për t’u bërë një vend eksportues. Kjo politikë është nxitur nga sanksionet dhe sanksionet mes Perëndimit dhe Rusisë.
Megjithatë, prodhimi rus vazhdon të varet nga importi i lëndëve të para.