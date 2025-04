Lufta në Ukrainë, bisedimet vijojnë sot pasi raundi i katërt u ndërpre pa rezultate

Bisedimet mes Rusisë dhe Ukrainës për t’i dhënë fund luftës do të vijojnë edhe ditën e sotme, pasi raundi i katërt i negociatave të hënën përfundoi pa ndonjë rezultat.

Delegacionet mes të dyja vendeve diskutuan për disa orë të hënën përmes videokonferencës, para se të njoftohej një pauzë teknike, siç e cilësoi këshilltari i Presidentit Zelensky.

Ai tha se negociatat do të vazhdonin të martën për t’i dhënë kohë palëve të sqarojnë më mirë qëndrimet përkatëse.

Ndërsa vetë kreu i shtetit, Volodymyr Zelensky, pranoi se bisedimet me palën ruse për të gjetur një zgjidhje diplomatike nuk janë të lehta. Megjithatë ai tha se së shpejti do te njoftoje rezultate konkrete.