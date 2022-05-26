Lufta në Ukrainë/ Asambleja e OBSH-së i jep goditjen e fortë Rusisë
Asambleja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka marrë në konsideratë një rezolutë që dënon “agresionin ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës, duke përfshirë sulmet ndaj objekteve të kujdesit shëndetësor”.
Rezoluta, e mbështetur nga SHBA dhe vende të tjera perëndimore, tashmë është miratuar, me 88 vende që votuan pro dhe 12 kundër. Ndërsa 53 vende kanë vendosur të abstenojnë.
“Rezultati i dërgon një sinjal të qartë Federatës Ruse: ndaloni luftën tuaj kundër Ukrainës, ndaloni sulmet ndaj spitaleve.
Asambleja Botërore e Shëndetësisë konfirmoi se përgjegjësia për krizën shëndetësore në Ukrainë i takon ekskluzivisht Federatës Ruse “, tha ambasadorja ukrainase Yevheniia Filipenko.
Rezoluta ndaloi pezullimin e të drejtave të votimit të Rusisë në agjencinë shëndetësore të OKB-së.
OBSH thotë se 256 sulme ndaj kujdesit shëndetësor duke përfshirë objektet shëndetësore, transportin, personelin, pacientët, furnizimet dhe magazinat – janë raportuar që kur Rusia pushtoi Ukrainën ne kemi raportuar për disa prej tyre këtu