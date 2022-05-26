LEXO PA REKLAMA!

Lufta në Ukrainë/ Asambleja e OBSH-së i jep goditjen e fortë Rusisë

Lajmifundit / 26 Maj 2022, 22:36
Bota

Lufta në Ukrainë/ Asambleja e OBSH-së i jep goditjen e fortë

Asambleja e Organizatës Botërore të Shëndetësisë ka marrë në konsideratë një rezolutë që dënon “agresionin ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës, duke përfshirë sulmet ndaj objekteve të kujdesit shëndetësor”.

Rezoluta, e mbështetur nga SHBA dhe vende të tjera perëndimore, tashmë është miratuar, me 88 vende që votuan pro dhe 12 kundër. Ndërsa 53 vende kanë vendosur të abstenojnë.

“Rezultati i dërgon një sinjal të qartë Federatës Ruse: ndaloni luftën tuaj kundër Ukrainës, ndaloni sulmet ndaj spitaleve.

Asambleja Botërore e Shëndetësisë konfirmoi se përgjegjësia për krizën shëndetësore në Ukrainë i takon ekskluzivisht Federatës Ruse “, tha ambasadorja ukrainase Yevheniia Filipenko.

Rezoluta ndaloi pezullimin e të drejtave të votimit të Rusisë në agjencinë shëndetësore të OKB-së.

OBSH thotë se 256 sulme ndaj kujdesit shëndetësor duke përfshirë objektet shëndetësore, transportin, personelin, pacientët, furnizimet dhe magazinat – janë raportuar që kur Rusia pushtoi Ukrainën ne kemi raportuar për disa prej tyre këtu

