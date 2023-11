Lufta në Rripin e Gazës, Blinken thirrje Izraelit: Garantoni sigurinë e civilëve palestinezë!

Sekretari amerikan i Shtetit Antony Blinken i tha Izraelit të enjten se duhet të garantojë sigurinë e civilëve palestinezë në Gazën jugore dhe plotësimin e nevojave të tyre humanitare, përpara se të rifillojë operacionet ushtarake, tha zëdhënësi i tij.

Sekretari Blinken u takua me kryeministrin Benjamin Netanyahu dhe kabinetin e tij të luftës në Jeruzalem dhe më pas shkoi në Ramallah në Bregun Perëndimor për t’u takuar me presidentin e Autoritetit Palestinez Mahmoud Abbas.

Është vizita e tij e tretë në Lindjen e Mesme që nga sulmi i Hamasit më 7 tetor.

Zoti Blinken tha se një armëpushim 7-ditor midis Izraelit dhe Hamasit kishte dhënë rezultate dhe Shtetet e Bashkuara shpresojnë që ai të vazhdojë.

Në takimet në Jeruzalem, zoti Blinken rikonfirmoi mbështetjen e SHBA-së për të drejtën e Izraelit për t’u vetëmbrojtur nga dhuna terroriste në përputhje me ligjin ndërkombëtar humanitar, tha zëdhënësi Matthew Miller në një deklaratë.

Zoti Blinken i kërkoi Izraelit të marrë çdo masë të mundshme për të shmangur dëmet mes civilëve, tha zëdhënësi Miller.

“Sekretari theksoi domosdoshmërinë e përgjegjësisë për nevojat e mbrojtjes humanitare dhe civile në Gazën jugore përpara çdo operacioni ushtarak atje,” tha zoti Miller.

Uashingtoni i ka kërkuar Izraelit të ngushtojë zonën e luftimit dhe ta bëjë të qartë se ku janë zonat e sigurta ku mund të shkojnë civilët palestinezë në Gazën jugore, për të parandaluar një përsëritje të numrit masiv të të vdekurve nga sulmet e Izraelit në veri të Gazës, thanë zyrtarët amerikanë të mërkurën.

Në një deklaratë pas takimit, zyra e zotit Netanyahu tha se kryeministri rikonfirmoi angazhimin e Izraelit për të zhdukur Hamasin, i cili ka nën kotroll Gazën.

Kryediplomati amerikan tha se Uashingtoni është i përqendruar tek ndihma për të siguruar lirinë e pengjeve të tjera të mbajtura në Gazë.

“Kemi parë gjatë javës së fundit një zhvillim shumë pozitiv me kthimin e pengjeve në shtëpi dhe ribashkimin e tyre me familjet. Kjo duhet të vazhdojë sot. Kjo ka mundësuar edhe shtimin e ndihmës humanitare ndaj civilëve të pafajshëm në Gaza, të cilët kanë nevojë të jashtëzakonshme për të”, tha ai më herët në një takim në Tel Aviv me presidentin izraelit Isaac Herzog./VOA