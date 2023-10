Lufta në Gaza, sekretari amerikan i Shtetit, Blinken paralajmëron Iranin

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken kërkoi nga autoritetet izraelite që të mbrojnë civilët palestinezë ndërsa bëri thirrje që të dërgohen ndihma humanitare në Gaza.

Gjatë një fjalimi në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, Blinken theksoi se Izraeli të marrë masa për ushqimin, ujin dhe ilaçet.

Gjatë fjalimit, Blinken paralajmëroi edhe Iranin.

“Shtetet e Bashkuara nuk kërkojnë konflikt me Iranin. Ne nuk duam që kjo luftë të zgjerohet. Por nëse Irani ose përfaqësuesit e tij sulmojnë personelin amerikan kudo, mos bëni gabim. Ne do të mbrojmë popullin tonë, do të mbrojmë sigurinë tonë, me shpejtësi dhe me vendosmëri,” tha Blinken. Sekretari amerikan i shtetit tha gjithashtu se do të punojë me kryediplomatin kinez Wang Yi për të parandaluar përhapjen e konfliktit në Lindjen e Mesme kur ata të takohen më vonë këtë javë. Wang Yi do të mbërrijë në Uashington të enjten.