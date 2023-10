Lufta me Hamasin, Blinken paralajmëron Izraelin: Shmangni dëmtimin e civilëve

Sekretari amerikan i Shtetit, Antony Blinken, përsëriti se Izraeli ka të drejtë të mbrohet pas sulmeve shkatërruese të Hamasit, por paralajmëroi se “mënyra sesi e bën këtë ka rëndësi”.

Duke folur së bashku me kryeministrin Benjamin Netanyahu në Tel Aviv, Blinken tha se administrata Biden do të punonte me Kongresin për të siguruar që Izraeli të kishte armët që i nevojiten për të mbrojtur veten.



“Ne demokracitë e dallojmë veten nga terroristët duke u përpjekur për një standard tjetër, edhe kur është e vështirë, dhe duke e mbajtur veten përpara llogarisë kur dështojmë.

Kjo është arsyeja pse është kaq e rëndësishme të merren të gjitha masat e mundshme për të shmangur dëmtimin e civilëve. Dhe kjo është arsyeja pse ne vajtojmë humbjen e çdo jete të pafajshme, civilë të çdo besimi, çdo kombësie që janë vrarë”, tha Blinken.

Blinken mbërriti sot në Izrael. Ai pritet të zhvillojë takim dhe presidentin palestinez Mahmoud Abbas.