Lufta kundër krimit, Trump merr kontrollin e policinë dhe dërgon Gardën Kombëtare në Uashington
Presidenti amerikan Donald Trump njoftoi të hënën se do të dërgojë 800 ushtarë të Gardës Kombëtare në kryeqytetin amerikan, Uashington, dhe do të vendosë policinë lokale nën kontroll federal për të “rikthyer rendin dhe sigurinë publike”.
Ky vendim vjen në një kohë kur statistikat tregojnë se krimi i dhunshëm ka arritur nivelin më të ulët në 30 vitet e fundit.
“I kam dërguar Gardën Kombëtare për të ndihmuar në rikthimin e rendit në Uashington,” tha Trump në Shtëpinë e Bardhë, duke akuzuar qytetin për kapje nga “bandat e dhunshme dhe kriminelët e etur për gjak.” Ai mohoi që po krijon një krizë të sajuar për të justifikuar zgjerimin e pushtetit të tij.
Qindra oficerë nga agjenci federale si FBI, ICE dhe DEA kanë qenë tashmë të pranishëm në qytet, ndërsa Trump paralajmëroi se nëse është e nevojshme, do të dërgojë edhe forca ushtarake shtesë. Përgjegjës për marrjen në kontroll të policisë do të jetë prokurorja Pam Bondi.
Kryebashkiakja demokrate Muriel Bowser e kundërshtoi ashpër këtë vendim, duke theksuar se nuk ka asnjë valë krimi dhe se krimi i dhunshëm ka rënë ndjeshëm vitet e fundit.
Trump po shqyrton edhe mundësinë e heqjes së ligjit të vetëqeverisjes për Uashingtonin, një hap që do të kërkonte miratimin e Kongresit dhe do të heqte autonominë e qytetit.
Ky veprim u bazua në një nen ligjor që i jep presidentit të drejtën të ndërhyjë në situata emergjente për sigurinë publike, të cilën Trump e ka shpallur në Uashington.
Ndërkaq, Agjencia Federale e Menaxhimit të Emergjencave ka reduktuar buxhetin për sigurinë në rajonin e kryeqytetit me 44%, duke hequr 20 milionë dollarë.
Trump ka përdorur më parë Gardën Kombëtare në qytete si Los Angeles për të adresuar protesta, një praktikë që ka shkaktuar debate dhe kundërshtime nga autoritetet lokale.
Një proces gjyqësor pritet të vendosë nëse administrata Trump ka shkelur ligjin duke dërguar Gardën Kombëtare pa miratimin e guvernatorëve.
Në karrierën e tij, Trump ka përdorur çështjen e krimit si një mjet politik, ndonjëherë duke nxitur polemika dhe kritika për mënyrën si e ka trajtuar këtë temë./klan