Lufta Izrael-Hamas/ Lirohen sot 14 pengje dhe 42 të burgosur palestinezë

14 pengje të mbajtura nga Hamasi do të lirohen sot, si dhe 42 të burgosur palestinezë, sipas zyrtarëve izraelitë, në ditën e dytë të zbatimit të marrëveshjes mes Izraelit dhe lëvizjes palestineze që përfshin shpalljen e armëpushimit në Rripin e Gazës .

Dje 13 pengje izraelite, gra dhe fëmijë, u kthyen në shtëpitë e tyre, në këmbim të lirimit të 39 të burgosurve palestinezë, gra dhe fëmijë.



Deri më tani është duke u respektuar armëpushimi në Rripin e Gazës. Autoritetet shtetërore të Izraelit kanë një listë të re të pengjeve që do të lirohet sot, ndërsa në të njëjtën kohë Hamasi publikoi video që tregon anëtarët që i dorëzojnë pengjet Kryqit të Kuq, raporton CNN.

Zyrtarët izraelitë të sigurisë po shqyrtojnë listën e emrave që kanë marrë nga Hamasi, ku përfshihen edhe fëmijë. Koordinatori i pengjeve në Izrael, Gal Hirsch, ka informuar familjet e pengjeve, por lista nuk do të bëhet publike derisa pengjet të jenë të sigurt në duart e Izraelit.

Nga ana tjetër Hamasi po përpiqet të shfrytëzojë shkëmbimin e pengjeve me të burgosur dhe ka publikuar një video, ku shihen anëtarët e tij duke u kujdesur për të moshuarit dhe duke ia dorëzuar ekipeve të Kryqit të Kuq.

Kujtojmë se armëpushimi katërditor u sigurua të mërkurën e kaluar, falë ndërmjetësimit të Katarit, me mbështetjen e SHBA-së dhe Egjiptit, marrëveshja e lidhur parashikon lirimin e 50 pengjeve të mbajtur në Rripin e Gazës dhe në shkëmbim për 150 palestinezë në burgjet izraelite, kryesisht gra dhe fëmijë.

Autoritetet izraelite njoftuan se kanë marrë listën e pengjeve që pritet të largohen sot nga Rripi i Gazës , por nuk specifikuan as numrin e tyre dhe as kohën kur do të lirohen.