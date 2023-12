Lufta 100-vjeçare e Rusisë për të pushtuar Europën

Me luftën aktuale që po zhvillohet në Europë dhe tensionet që mund të na çojnë në një Lufte të Tretë Botërore, të gjithë gishtat janë drejtuar te njeriu që “filloi të gjithë këtë”, Vladimir Putin.

Putini nuk është ai që krijoi këtë luftë midis Rusisë dhe Europës. Kjo luftë daton prej 100 vitesh dhe historianët kanë debatuar prej kohësh se çfarë saktësisht ose kush e filloi atë.

Shkrimtarë si Richard J. Evans na kujtuan se përmes punës së tyre se shumë kohë përpara humbjes së Gjermanisë gjatë Luftës së Dytë Botërore dhe shndërrimit të Rusisë në Bashkimin Sovjetik, Rusia nuk besonte kurrë në unitet.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Ne nuk jemi në gjendje të zbatojmë logjikën europiane për Rusinë e sotme, siç e ka dhënë Aristoteli.

Le të diskutojmë edhe një herë pasojat e Luftës së Krimesë (1853–1856).

Perandoria e Rusisë po zgjerohej me shpejtësi dhe kjo nuk i pëlqente Europës.

Thënia e vjetër “Armiku i armikut tim është miku im” u zbatua fjalë për fjalë nga Perandoria Britanike, e cila madje bashkoi forcat me Perandorinë Osmane për të shtypur Perandorinë Ruse dhe për të ndaluar zgjerimin e tyre, zgjerim që nuk kishte të bënte fare me Europën Perëndimore.

Perandoria Ruse kishte synim pushtimin e Europës, por ky është vetëm një bonus shtesë për urinë e tyre për zgjerim.

Le të diskutojmë edhe një herë pasojat e Luftës së Krimesë (1853–1856).

Perandoria e Rusisë po zgjerohej me shpejtësi dhe kjo nuk i pëlqente Europës.

Thënia e vjetër “Armiku i armikut tim është miku im” u zbatua fjalë për fjalë nga Perandoria Britanike, e cila madje bashkoi forcat me Perandorinë Osmane për të shtypur Perandorinë Ruse dhe për të ndaluar zgjerimin e tyre, zgjerim që nuk kishte të bënte fare me Europën Perëndimore.

Perandoria Ruse kishte synim pushtimin e Europës, por ky është vetëm një bonus shtesë për urinë e tyre për zgjerim.