"Lojëra lufte" në Baltik/ Stërvitje paralele ushtarake midis Gjermani - NATO dhe Rusi - BjellorusI
“Putini po na vëzhgon. Ne duam frenim, jo përshkallëzim.” Ky është mesazhi i Inspektorit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura Gjermane, Carsten Breuer, për një nga stërvitjet më të mëdha ushtarake nën udhëheqjen gjermane që filloi komponentin e saj detar dje dhe do të zgjasë deri më 12 shtator në rajonin e ndjeshëm të Detit Baltik.
13 vende të tjera të NATO-s po marrin pjesë dhe koordinimi i përgjithshëm ka qenë përgjegjësi e Shtabit Detar të Bundeswehr në Rostock që nga dje.
Shifrat janë mbresëlënëse: 8,000 ushtarë gjermanë, më shumë se 40 anije detare, të paktën 30 avionë luftarakë dhe rreth 1,800 automjete ushtarake. Qëllimi i stërvitjes është të forcojë aftësitë frenuese jo vetëm të aleancës së NATO-s, por edhe të Gjermanisë në veçanti. “Bundeswehr duhet të stërvitet vazhdimisht”, theksoi Carsten Breuer.
Stërvitja Quadriga 2025 përfshin faza individuale: ushtrime të gjera detare dhe ajrore, transport tankesh, ushtrime për kujdes mjekësor dhe transport të të plagosurve, pastrim minash dhe shumë më tepër. Ushtrimet në terren që lidhen me furnizimin dhe shfrytëzimin strategjik të trupave dhe pajisjeve nga Lituania, ku ndodhet brigada e 37-të gjermane, pritet të jenë me rëndësi kyçe.
Test i qëndrueshmërisë gjermane
“Suksesi i operacioneve ushtarake ka gjithmonë një parakusht: një sistem logjistik funksional”, theksoi Breuer. Quadriga 2025 në thelb teston kufijtë e qëndrueshmërisë së të gjithë “zinxhirit të furnizimit” në një skenar teorik lufte dhe kështu kufijtë e infrastrukturës kritike gjermane dhe në fund të fundit të sigurisë së brendshme.
Në fakt, siç thekson rrjeti televiziv n-tv, stërvitja e veçantë “Roja Kombëtare” do të testojë në terren mënyrën se si reagojnë ushtarakët aktivë dhe rezervistët për të mbrojtur infrastrukturën kritike të mbrojtjes, siç janë qendrat e furnizimit dhe portet në Gjermani.
Stërvitja e veçantë detare “Bregjet Veriore” është gjithashtu kritike, e karakterizuar nga një shkallë e lartë vështirësie për shkak të natyrës së saj komplekse: synon të mbrojë korridoret detare dhe të sigurojë transportin e trupave nga deti, duke mbrojtur njëkohësisht infrastrukturën detare. “Një armik hipotetik e vë në provë forcën tonë çdo ditë”, tha zëvendësadmirali gjerman Jan Christian Kaak.
Elementi i veçantë i Quadriga 2025, megjithatë, është se ajo përkon në kohë me stërvitjen ruse po aq të rëndësishme strategjike Zapad 2025, e cila po zhvillohet gjithashtu në rajonin e Baltikut me 30,000 ushtarë rusë dhe 13,000 ushtarë bjellorusë . Për këtë arsye, karakterizimi i këtyre ushtrimeve specifike si një “simulim lufte” nuk është një ekzagjerim. Megjithatë, për krerët e forcave të armatosura gjermane, rastësia e dy ushtrimeve nuk duhet të çojë në përfundime të gabuara.
Gjatë stërvitjes Quadriga 2025, roja bregdetare gjermane ka lëshuar një direktivë duke u bërë thirrje anijeve të argëtimit dhe anijeve me vela që lundrojnë në zonë të lëvizin me kujdes të veçantë në zonën më të gjerë të Kiel, duke mbajtur sa më shumë distancë të jetë e mundur nga anijet luftarake./DW