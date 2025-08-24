LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Llava arrin 30 metra lartësi! Shpërthen vullkani "i fjetur" në ishullin Hawaii

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 14:55
Bota

Llava arrin 30 metra lartësi! Shpërthen vullkani "i fjetur"

Ishulli i Hauait është prekur nga një vullkan i madh. Llava raportohet të ketë shpërthyer të shtunën në mbrëmje dhe besohet se valët janë hedhur deri në 30 metra në ajër. 

Videoja e publikuar nga Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tregon vullkanin, i cili ka shpërthyer në Ishullin e Madh të Hawaiit, për herë të 31-të në më pak se një vit - duke e bërë atë një nga vullkanet më aktivë në botë.

Llava filloi të shpërthejë nga vullkani rreth orës 14:04 sipas orës lokale. Aktiviteti i vullkanit monitorohet nga afër dhe ky incident i ri nuk kërcënoi asnjë shtëpi.

 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion