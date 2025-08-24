Llava arrin 30 metra lartësi! Shpërthen vullkani "i fjetur" në ishullin Hawaii
Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 14:55
Bota
Ishulli i Hauait është prekur nga një vullkan i madh. Llava raportohet të ketë shpërthyer të shtunën në mbrëmje dhe besohet se valët janë hedhur deri në 30 metra në ajër.
Videoja e publikuar nga Shërbimi Gjeologjik i Shteteve të Bashkuara tregon vullkanin, i cili ka shpërthyer në Ishullin e Madh të Hawaiit, për herë të 31-të në më pak se një vit - duke e bërë atë një nga vullkanet më aktivë në botë.
Llava filloi të shpërthejë nga vullkani rreth orës 14:04 sipas orës lokale. Aktiviteti i vullkanit monitorohet nga afër dhe ky incident i ri nuk kërcënoi asnjë shtëpi.