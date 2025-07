Lideri i Iranit Khamenei sfidon thirrjen e SHBA: Nuk dorëzohemi kurrë!

Udhëheqësi Suprem i Iranit, Ajatollah Ali Khamenei, ka thënë se Irani “nuk do t’i dorëzohet kurrë” Shteteve të Bashkuara, duke përdorur një ton sfidues në fjalimin e tij të parë që nga hyrja në fuqi e armëpushimit me Izraelin.

Khamenei, 86 vjeç, shpalli fitoren pas 12 ditësh lufte, që kulmoi me një sulm iranian ndaj bazës më të madhe ushtarake amerikane në Lindjen e Mesme, në Katar, pasi SHBA-të iu bashkuan sulmit izraelit.

“Presidenti amerikan [Donald] Trump zbuloi të vërtetën dhe e bëri të qartë se amerikanët nuk do të kënaqen me asgjë më pak se dorëzimi i Iranit… një ngjarje e tillë nuk do të ndodhë kurrë”, tha Khamenei.

Komentet e Khameneit vijnë dy ditë pasi një armëpushim ndaloi luftën midis Iranit dhe Izraelit - përballjen më vdekjeprurëse dhe më shkatërruese të armiqve - dhe shënojnë paraqitjen e tij të parë publike që nga 19 qershori.

Fjalimi vjen gjithashtu në mes të deklaratave kontradiktore në SHBA mbi shkallën e dëmit të shkaktuar nga sulmet amerikane në vendet kryesore bërthamore iraniane në Fordow, Natanz dhe Isfahan gjatë konfliktit. Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, tha se sulmet “shkatërruan” objektet bërthamore.

Por Khamenei tha se Trump e kishte “ekzagjeruar” ndikimin e sulmeve dhe tha se SHBA-të “nuk fituan asgjë nga kjo luftë”, duke pretenduar se sulmet amerikane “nuk bënë asgjë domethënëse” për objektet bërthamore të Iranit.

“Republika Islamike fitoi dhe në shenjë hakmarrjeje i dha një shuplakë të rëndë Amerikës”, tha ai, duke iu referuar sulmit me raketa të Iranit që synonte bazën ajrore amerikane në Katar , i cili nuk shkaktoi viktima.

Resul Serdar i Al Jazeera-s, duke raportuar nga Teherani, tha se Khamenei u përqendrua gjithashtu te forcat e armatosura të vendit, për t'u ofruar atyre urime dhe për të kundërshtuar pretendimet në mbarë botën dhe në Iran se ushtria "ka marrë goditje të mëdha nga sulmet izraelite".