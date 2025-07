"Lëvizin" bombarduesit amerikanë B-2, Trump peshon opsionet kundër Iranit

Disa avione bombardues amerikanë B-2 duket se janë ngritur nga Baza Ajrore Whiteman në Misuri të premten në mbrëmje dhe po shkojnë drejt perëndimit, sipas të dhënave të gjurmimit të fluturimit të shqyrtuara nga CNN, ndërsa Presidenti Donald Trump po peshon opsionet e tij ushtarake mbi një sulm të mundshëm ajror në Iran.

Një zyrtar i mbrojtjes i SHBA-së tha se nuk është dhënë asnjë urdhër për të vazhduar ndonjë operacion kundër Iranit duke përdorur B-2. Që nga e shtuna, aeroplanët po fluturojnë mbi Paqësor dhe duket se janë drejtuar drejt Guamit.

Dy zyrtarë të mbrojtjes amerikane paralajmëruan se çdo lëvizje e B-2 nuk do të thotë se një operacion është i afërt, por përkundrazi ka për qëllim t'i ofrojë presidentit mundësi.

Shtëpia e Bardhë nuk iu përgjigj një kërkese për koment. Trump do të zhvillojë një takim me ekipin e tij të sigurisë kombëtare në Zyrën Ovale sonte në mbrëmje dhe nesër.

Të premten në mbrëmje, tetë avionë tankerë KC-135 Stratotankerë të Forcave Ajrore Amerikane u ngritën nga Altus, Oklahoma, sipas të dhënave nga FlightRadar24.

Mbi Kansas, u furnizuan me karburant dy grupe aeroplanësh, të identifikuar në audion e kontrollit të trafikut ajror nga shenjat e tyre të thirrjes MYTEE11 flt dhe MYTEE21 flt.

Shenja e thirrjes MYTEE është shoqëruar më parë me fluturime me aktivitete të veçanta nga bombarduesit B-2, dhe shumë gjurmues fluturimesh në mediat sociale thanë se aeroplanët që po furnizoheshin me karburant ishin bombardues B-2 nga Baza Ajrore Whiteman.

Bombarduesit B-2 janë i vetmi aeroplan i aftë të mbajë Penetratorin Massive Ordinance, të cilin ekspertët e kanë theksuar si i vetmi lloj bombe potencialisht i aftë të shkatërrojë Uzinën Bërthamore nëntokësore Fordow të Iranit.

Çdo bombardues B-2 është në gjendje të mbajë dy nga këto bomba, të cilat peshojnë një peshë mbresëlënëse prej 30,000 paundësh secila .