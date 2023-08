Letra/Kërcënohet me jetë ministri nga mafia: Nuk na kushton asgjë t'ju vrasim

Është kërcënuar me vdekje nga mafia, ministri italian i Politikave rajonale e Autonome.



Një letër me shkrim dore ka mbërritur në tavolinën e punës ku shkruhet "Nëse nuk ndaloni së zbatuari politikën e gjenocidit ndaj Jugut, me fuqinë tonë të zjarrtë do të të vrasim. Ne jemi mafia nuk na kushton asgjë t'ju vrasim."

Letra është bërë publike nga vetë Minsitri i qeverisë Meloni i cili ka deklaruar se "Nuk ka frikë nga kërcënimet e do të vazhdoj punën e tij deri sa të arrijë autonominë rajonale."

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.



Roberto Calderoli është njëherësh dhe një eksponent politik i Partisë së Matteo Salvinit, "Lega".

Një sërë mesazhe solidariteti kanë mbërritur ndaj tij nga qeveria e nga vetë Kryeminsitria Italiane Meloni e cila në një postim në rrjetet sociale shkruan se "është një gjest i poshtër që e dënon fort e se skuadra e saj vazhdon punën me kokën lart".