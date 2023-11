Lehtësohet imigrimi në Gjermani/ Mungesa e mijëra punëtorëve, problem urgjent

Rregullat e përditësuara të Gjermanisë për imigracionin kanë hyrë në fuqi.

Gjermania ka zbatuar zyrtarisht ndryshimet në rregullat e saj të imigracionit të kualifikuar, si pjesë e Aktit të rishikuar të Imigracionit të Aftësive të miratuar nga Bundestagu në fillim të kësaj vere.

Lëvizja vjen si përgjigje ndaj një problemi urgjent me të cilin përballen punëdhënësit gjermanë, të cilët aktualisht po përballen me një mungesë prej qindra mijëra punëtorësh në sektorë të ndryshëm, veçanërisht në IT, teknologji, kujdes mjekësor, kontraktime dhe logjistikë, ShengenVisaInfo . raporton com.

Sipas Deutsche Welle, rregullat e rinovuara synojnë të thjeshtojnë dhe lehtësojnë imigrimin e punëtorëve të kualifikuar nga vendet jashtë Bashkimit Evropian.

Ndryshimet janë vendosur të shtrihen në tre faza, ku grupi i parë i rregullimeve do të hyjë në fuqi menjëherë më 18 nëntor.

Në përputhje me rregullat e miratuara rishtazi, një ndryshim i dukshëm është modifikimi i sistemit të kartonit blu të BE-së. Me efekt të menjëhershëm, sistemi EU Blue Cars tani lejon më shumë punëtorë me kualifikim të lartë nga vendet e treta të hyjnë në Gjermani për qëllime pune pa qenë nevoja t'i nënshtrohen kërkesave të mëparshme të gjuhës gjermane.

Për më tepër, në përputhje me rregullat e reja, kufijtë vjetorë të pagave për Kartën Blu të BE-së janë ulur nën 40,000 € për nivelin fillestar, si dhe për punët që janë veçanërisht të kërkuara.

Punëtorët e kualifikuar të IT-së që nuk kanë një diplomë universitare do të kualifikohen gjithashtu tani për një kartë blu të BE-së me kusht që të provojnë se kanë tre vjet përvojë profesionale në të njëjtën fushë.