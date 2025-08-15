Lavrov provokon para takimit Trump-Putin, zbulohet mesazhi në bluzën që mbante në Alaska
Ministri i Jashtëm rus, Sergey Lavrov, ka tërhequr vëmendjen ndërkombëtare me ardhjen e tij në Anchorage, Alaska, përpara takimit mes presidentit amerikan Donald Trump dhe atij rus Vladimir Putin. Lavrov mbërriti i veshur me një bluzë të bardhë me mbishkrimin “СССР”, versioni rus i akronimit për Bashkimin Sovjetik (USSR), duke shtuar një xhaketë të errët për stilin formal.
Në pamje shihet qartë simboli në pjesën e përparme të bluzës, një zgjedhje që shumë analistë e shohin si një provokim diplomatik të qëllimshëm. Ky veprim vjen në një kohë kur marrëdhëniet SHBA-Rusi janë të tensionuara dhe samiti i planifikuar për ditën e premte në Alaska pritet të diskutojë çështje kritike si siguria ndërkombëtare dhe marrëdhëniet ekonomike.
Lavrov, më herët, kishte kërkuar që të mos bëhen parashikime lidhur me rezultatet e samitit, duke nënvizuar që Rusia ka një qëndrim të qartë në çështjet që do të diskutohen. Sidoqoftë, zgjedhja e mbishkrimit në bluzë ka shkaktuar spekulime në media dhe ndër analistët e politikës së jashtme, të cilët e interpretojnë si një sinjal i qartë për fuqinë historike dhe ndikimin sovjetik, një kujtesë e fuqishme e legjitimitetit të Rusisë në skenën ndërkombëtare.
Simboli “СССР” ka një ngarkesë historike të madhe, duke përfaqësuar Bashkimin Sovjetik që ekzistoi deri në vitin 1991. Veprimi i Lavrov-it shihet nga disa si një mesazh diplomatik, ndërsa të tjerët e konsiderojnë si një provokim të panevojshëm, që mund të tensionojë atmosferën e takimit ndërmjet Trump dhe Putin.