Lavrov: Perëndimi do t’i mashtrojë serbët ashtu siç na mashtroi ne

Ministri rus i Punëve të Jashtme, Sergey Lavrov, e krahasoi qasjen e vendeve perëndimore ndaj problemit të Serbisë me Kosovën me Marrëveshjen e Minskut për Ukrainën, raporton agjencia shtetërore ruse e lajmeve RIA Novosti.

Takimi i rrallë i liderëve rusë, ukrainas, gjermanë dhe francezë kishte për qëllim vendosjen e paqes në zonat e Ukrainës që u pushtuan nga separatistët pro-rusë më 2014-n. Megjithatë, Marrëveshja e Minskut nuk u zbatua kurrë plotësisht në praktikë dhe çështjet kryesore të saj ende nuk janë zgjidhur.

“E njëjta histori: mashtrimi i serbëve në lidhje me komunitetin e komunave serbe në Kosovë, mashtrimi i Rusisë në lidhje me marrëveshjet e Minskut”, ka thënë Lavrov në New Delhi, ku aktualisht po merr pjesë në një takim të krerëve të diplomacisë së shteteve anëtare të G20-s.

Lavrov beson se vendet perëndimore nuk kanë ndërmend të zbatojnë marrëveshjet që kanë të bëjnë me serbët në Kosovë, ashtu siç nuk ishin të gatshme të përmbushin kërkesat e Marrëveshjes së Minskut.

Ai shtoi se nënshkruesit e Marrëveshjeve të Minskut e pranuan sinqerisht se këto marrëveshje ishin të nevojshme për t’u përgatitur për luftë kundër Rusisë.

Versioni i rishikuar i Marrëveshjes së Minskut u nënshkrua në shkurt 2015 në kryeqytetin e Bjellorusisë.