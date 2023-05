Ky shtet ndalon transmetimin e reklamave të duhanit

Zvicra do të ndalojë reklamimin e produkteve të duhanit që synojnë të rinjtë. Qeveria ka njoftuar se do të zbatoj një vendim i cili u miratua vitin e kaluar në një referendum.

Kabineti tha se do të rritë kufizimet e planifikuara tashmë për të ndaluar reklamat në vendet dhe mediat ku mund të shihet nga të rinjtë.

Ligjet e reja do të hyjnë në fuqi nga mesi i vitit 2026 dhe do të forcojnë kufizimet në paketimin dhe reklamimin e duhanit dhe e-cigareve që pritet të hyjnë në fuqi nga viti i ardhshëm.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Vendimi, i cili do të prekë median e shkruar, reklamat në internet dhe festivalet, është krijuar për të reduktuar konsumin e duhanit dhe vdekjet e lidhura me to.

Pirja e duhanit mbetet relativisht e përhapur në Zvicër. Rreth 9,500 njerëz vdesin para kohe çdo vit si rezultat i konsumit të duhanit, tha qeveria, duke e quajtur atë një nga problemet më të mëdha të shëndetit publik në vend.

“Përdorimi i duhanit shkakton shumë sëmundje jo të transmetueshme dhe kostoja e trajtimit të tyre mjekësor arrin në tre miliardë franga zvicerane (3.37 miliardë dollarë) në vit,” tha qeveria.

“Reklamimi i duhanit luan një rol të rëndësishëm në vendimin për të filluar duhanin,” shtoi ai.

Në vitin 2022, 6,9% e zviceranëve të moshës 11-15 vjeç kishin pirë cigare çdo muaj, ndërsa 5,7% e të rinjve të moshës 15-24 vjeç kishin përdorur një cigare elektronike të paktën një herë në muaj, tha qeveria.

Në të ardhmen, reklamimi i produkteve të duhanit apo e-cigareve nuk do të lejohet në median e shkruar, në dyqane apo në evente që mund të vizitohen ose të marrin pjesë të mitur.

Përveç kësaj, sponsorizimi i ngjarjeve që përfshijnë persona nën 18 vjeç do të ndalohet. Reklamimi në internet do të lejohet pasi janë vendosur sistemet e kontrollit të moshës.

Kufizimet e rrepta sollën suksesin e referendumit të titulluar “Për mbrojtjen e fëmijëve dhe të rinjve nga reklamat e duhanit”, i cili u miratua nga 57% e votuesve zviceranë në shkurt 2022.