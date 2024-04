Kush mund ta blejë TikTok dhe sa do të kushtojë?

Ora ka filluar të numërojë së prapthi që TikTok të gjejë një pronar të ri.

Presidenti Joe Biden nënshkroi të mërkurën legjislacionin që do të ndalonte TikTok në Shtetet e Bashkuara nëse kompania teknologjike kineze, ByteDance, nuk e shet aplikacionin. TikTok planifikon të kundërshtojë ligjin në gjykatë, por nëse dështon, kompania do të duhet të gjejë një blerës dhe shpejt.



Kjo ngre pyetjen se kë mund ta konsiderojë qeveria amerikane si një pronar të ri të përshtatshëm të një platforme të mediave sociale me 170 milionë përdorues amerikanë dhe një sfidues në rritje për gjigantët e trashëguar të mediave sociale, siç është Meta, Facebook.

Perspektiva e një shitjeje të TikTok mund të çojë në një furi të mundshme ushqimore, duke tërhequr të gjithë nga kompanitë e teknologjisë deri te shitësit me pakicë dhe firmat e kapitalit privat dhe bankierët e investimeve.

Dhe një dhimbje koke e shtuar për çdo blerës potencial: Ministria e Tregtisë e Kinës ka thënë më parë se do të “kundërshtonte fuqishëm” çdo shitje të detyruar të TikTok.

Nuk ka ende një konsensus të dukshëm për një ofertues të preferuar. Por disa kandidatë duken më të mundshëm se të tjerët, thonë ekspertët ligjorë dhe analistët e biznesit.



Disa analistë mendojnë se pavarësisht nga të gjitha vështirësitë, biznesi i TikTok në SHBA mund të shitet për mbi 50 miliardë dollarë.

Meta dhe Google jashtë garës

Sipas analistëve, çdo përpjekje nga një gjigant teknologjik me një prani të madhe të mediave sociale do të nxiste menjëherë flamujt e kuq jobesueshmërie.

Meta tashmë po lufton një padi të Komisionit Federal të Tregtisë që pretendon se blerja e WhatsApp dhe Instagram ka shkelur ligjin amerikan antitrust dhe FTC po kërkon në mënyrë aktive të shpërbëjë kompaninë.

Google po lufton gjithashtu paditë antitrust të Departamentit të Drejtësisë në dy fronte. Këto kanë të bëjnë me bizneset e saj të teknologjisë së kërkimit dhe reklamimit , jo me pronësinë e tij të YouTube. Megjithatë, kompania është nën një vëzhgim kaq të ngushtë sa që do të ishte një kandidat i dobët për të blerë TikTok, thonë ekspertët.

“Nëse është Amazon, Microsoft, Google ose Meta, unë thjesht mendoj se do të shihni një shqetësim thelbësor antitrust,” tha Gene Kimmelman, një ish-zyrtar antitrust i Departamentit të Drejtësisë. “Nëse do të thoshit, si një Intel, apo një Cisco, ndoshta Oracle, nuk e di. Nëse do të më thoshit se është Verizon, ose AT&T, mbase nuk është aq problem i madh.”

Jasmine Enberg, analistja kryesore në Emarketer, theksoi një paradoks: Vetëm gjigantët më të mëdhenj, më dominues të teknologjisë mund të kenë burimet për të blerë TikTok. Por mund të jenë ata që do të tërhiqnin skepticizmin më rregullator.

“Çdo blerës potencial duhet të ketë xhepa të thellë dhe stomak të fortë,” tha Enberg. “Ndërsa shumë do të dëshironin të merrnin në dorë algoritmin e lakmuar të TikTok, shumica e atyre që mund të përballonin blerjen e aplikacionit nuk do të ishin në gjendje të pastronin pengesat antitrust.”

Kërkuesit e kaluar mund të kenë një mundësi tjetër

Microsoft së fundmi tërhoqi një mori kontrollesh antitrust kur kërkoi të blinte botuesin e lojërave video Activision Blizzard në një nga bashkimet më të mëdha të teknologjisë në histori. Por përfundimisht kapërceu një padi të FTC dhe qetësoi rregullatorët e tjerë ndërkombëtarë që të mbyllnin marrëveshjen e suksesshme vjeshtën e kaluar.

Pas këtij suksesi, Microsoft mund ta gjejë veten me një mundësi të rinovuar për të arritur një marrëveshje me TikTok. Ndërsa Microsoft zotëron LinkedIn, një rrjet social i përshtatur për profesionistët, ai nuk ka një aplikacion si TikTok në portofolin e tij.

Microsoft kishte qenë një nga pretendentët e paktë për të blerë TikTok në vitin 2020, kur Presidenti Donald Trump nxiti për herë të parë një shitje. Negociatat kishin përfshirë edhe Walmart , i cili tha në atë kohë se ishte partner me Microsoft për një marrëveshje të mundshme.

Të dyja kompanitë hoqën dorë nga përpjekjet e tyre pasi TikTok ra dakord të punonte me Oracle në Projektin Teksas, iniciativë e TikTok për të ruajtur të dhënat e përdoruesve të SHBA në serverët në pronësi të Oracle dhe që kishte për qëllim të kënaqte shqetësimet e sigurisë kombëtare të SHBA.

Katër vjet më vonë, me të ardhmen e TikTok në dyshim, i tillë është edhe fati i Projektit Teksas, dhe kjo do të thotë se ata që kishin shprehur më parë interes për TikTok mund të kenë një tjetër goditje. Dhe Oracle gjithashtu.

Një ish-zyrtar i kabinetit Trump hyn në garë

Në një lëvizje që kapi shumë në befasi, ish-sekretari i Thesarit të Trump, Steven Mnuchin njoftoi muajin e kaluar se ai po bashkon një ekip investitorësh për të blerë TikTok.

Detajet e sakta të ofertës së Mnuchin janë të paqarta, megjithëse ai thuhet se ka sugjeruar që një marrëveshje mund të përjashtojë algoritmin e fuqishëm të përmbajtjes së TikTok që ka formuar bazën e popullaritetit të tij.

Kjo mund të shmangë kufizimet e eksporteve të qeverisë kineze në algoritmet e rekomandimit, por në thelb do të nënkuptonte blerjen e vetëm markës së TikTok dhe lënien e aktivit të tij më të çmuar jashtë tavolinës.

Fusha e pazakontë tashmë ka ngritur vetullat: Mnuchin ndihmoi në udhëheqjen e përpjekjeve të administratës Trump për të ndaluar TikTok herën e parë. Mnuchin ka thënë publikisht se ajo përvojë i dha atij një kuptim të thellë të TikTok dhe se si funksionon ai, duke përfshirë të dhënat që mbledh për përdoruesit.

Disa kritikë thonë se Mnuchin tani mund ta përdorë atë njohuri të brendshme për përfitimin e tij të mundshëm, reflekton një konflikt interesi.

Do të ishte një “turp nëse [Mnuchin] do të lejohej të kthehej dhe të përdorte atë informacion të klasifikuar për të pasuruar më tej veten dhe miqtë e tij sauditë,” tha senatori demokrat i Oregon Ron Wyden për The Washington Post muajin e kaluar.

Blerja e TikTok do ta kthente gjithashtu Mnuchin në një rival të Trump, i cili është kryetari dhe aksionari kryesor i kompanisë që zotëron Truth Social, një platformë e mediave sociale ku Trump është përdoruesi i saj më i popullarizuar.

Biznesmenë të tjerë që kanë shprehur interes përfshijnë Kevin O’Leary, kryetari kanadez i firmës private të kapitalit sipërmarrës O’Leary Ventures. Ashtu si me Mnuchin, O’Leary ka thënë se një blerje e mundshme e TikTok mund të duhet të përjashtojë algoritmin e TikTok. Oferta e tij e sugjeruar për hapje? Midis 20 miliardë dhe 30 miliardë dollarë.

/CNN/