Kush është zyrtarja e Trump, së cilës Putin i dërgon lule dhe çokollata ?
Lule, çokollata dhe një mesazh nga Vladimir Putin iu dorëzuan republikanes Anna Polina Luna nga “krahu i djathtë” i presidentit rus në SHBA, Kirill Dmitriev, gjatë takimit të tyre të dielën mbi temën e Ukrainës. Republikania tha se do të donte të takohej me Dmitriev, pas deklasifikimit të dokumenteve që zbulonin se në vitin 2016, Biden ndërhyri për të ndaluar një hetim ndaj familjes së tij për korrupsion në Ukrainë.
Drejtori i Inteligjencës Qendrore, John Ratcliffe, deklasifikoi dokumente që zbulojnë se në vitin 2016, atëherë zëvendëspresidenti Biden ndërhyri për të shtypur një raport të brendshëm që ekspozonte korrupsionin e dyshuar nga familja e tij në Ukrainë dhe dyshohet se ushtroi presion për të shkarkuar një zyrtar ukrainas i cili kishte ekspozuar shkelje.
“Kjo është ajo që ndodhi në të vërtetë. Ne kryem hetimet në Komisionin Mbikëqyrës të Dhomës dhe hasëm në disa pengesa, etj. Ne kemi nevojë për paqe dhe tregti”, kishte shkruar ai në X.
Ajo mbron qëndrimin se Rusia dhe Shtetet e Bashkuara nuk kanë arsye të mos zhvillojnë marrëdhënie tregtare në shkallë të plotë dhe nxit forcimin e lidhjeve ekonomike midis dy vendeve