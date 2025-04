Kush është Luigi Mangione, pse prokurorët amerikanë kërkojnë dënim me vdekje!

Prokurorët amerikanë do të kërkojnë dënimin me vdekje për Luigi Mangione, njeriun e akuzuar për vrasjen e CEO të UnitedHealthcare Brian Thompson në dhjetor. Prokurorja e Përgjithshme Pam Bondi tha në një deklaratë të martën se ajo kishte urdhëruar prokurorët federalë të kërkonin dënimin për "vrasjen e paramenduar, gjakftohtë".

Thompson u qëllua për vdekje jashtë një hoteli në Nju Jork më 4 dhjetor. Policia arrestoi Mangione, 26, ditë më vonë në Pensilvani, pas një gjueti mbarëkombëtare.

Ai është deklaruar i pafajshëm për akuzat shtetërore dhe ende nuk është deklaruar për akuza të veçanta federale. Ai aktualisht është në pritje të gjykimit në një burg të Nju Jorkut. Prokurorët amerikanë kërkojnë dënim me vdekje për Luigi Mangione.

Në deklaratën për shtyp, Bondi tha se vrasja e Thompson "ishte një akt dhune politike" dhe se "mund të ketë paraqitur rrezik të madh për vdekje për persona të tjerë" aty pranë.

Hetuesit thonë se Mangione ishte i motivuar të vriste Thompson, 50 vjeç, për shkak të zemërimit me kompanitë amerikane të sigurimit të kujdesit shëndetësor. Një avokat i zotit Mangione e quajti vendimin "barbar", akuzoi qeverinë për "mbrojtje të industrisë së thyer, imorale dhe vrastare të kujdesit shëndetësor" dhe tha se Mangione u kap në një grindje mes prokurorëve shtetërorë dhe federalë.

“Ndërsa pretendon të mbrohet nga vrasja, qeveria federale lëviz për të kryer vrasjen e paramenduar dhe të sponsorizuar nga shteti të Luigi-t”, tha Karen Friedman Agnifilo në një deklaratë.

Mangione po përballet me 11 akuza penale shtetërore në Nju Jork, duke përfshirë vrasjen e shkallës së parë dhe vrasjen si krim terrorizmi. Nëse shpallet fajtor për të gjitha akuzat, ai do të përballet me një dënim të detyrueshëm me burgim të përjetshëm pa mundësinë e lirimit me kusht.

Por prokurorët federalë gjithashtu kanë akuzuar veçmas z. Këto akuza e bëjnë atë të drejtë për dënim me vdekje. Prokurorët kanë thënë se çështjet federale dhe shtetërore do të ecin përpara paralelisht me njëra-tjetrën.