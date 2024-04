Kush është kuzhinieri që mund të ndryshojë historinë e luftës në Gaza?

Po sikur, aty ku as presidenti Amerikan, as sekretari i tij i shtetit, as kreu i CIA-s, as “shenjtëria” e Pentagonit nuk munden, një kuzhinier i madh të mundet? Po sikur në vend të Joe Biden, të ishte José Andrés ai që do të bindte/detyronte Izraelin të ndryshonte rrjedhën e luftës në Gaza?

Pyetja mund të duket provokuese, në mes të një konflikti shkatërrues që në 6 muaj ka shkaktuar rreth 35 mijë viktima, gati 33 mijë palestinezë dhe gati dy mijë izraelitë. Megjithatë, nuk mungojnë vëzhguesit e bindur se zemërimi i shkaktuar nga masakra ndaj punonjësve të OJQ-së World Central Kitchen, e kryer nga forcat izraelite të martën, është një pikë kthese në këtë luftë. Sigurisht që nuk është “aksidenti” i parë që përfshin punëtorët humanitarë në Rripin e Gazës – Amira Hass, në Haaretz , thekson se qindra kanë vdekur tashmë, “por ata ishin palestinezë dhe bota nuk i vërente”, por ky i së martës është ai që duket se ka tronditur më shumë Amerikën, kryeqytetin dhe liderin e saj.



Në muajt e fundit sigurisht që nuk kanë munguar reagimet që dënojnë sjelljen izraelite nga ana e Biden, por toni me të cilin ai komentoi masakrën e pashpjegueshme që goditi stafin e WCK nuk ishte aspak e zakonshme.

“Jam i indinjuar dhe i zemëruar“, tha presidenti amerikan në një deklaratë, duke nënvizuar se “ky nuk është një incident i izoluar” dhe duke thënë se “Izraeli nuk ka bërë mjaftueshëm për të mbrojtur punonjësit humanitarë që përpiqen dëshpërimisht të ofrojnë ndihma shumë të nevojshme për civilët“.