Kush do të pasojë Angela Merkel? Sondazhi i fundit për kandidatët

Partia më e madhe gjermane, Bashkimi Demokristian (CDU), duhet të zgjedhë një kandidat për kancelar në zgjedhjet e përgjithshme në fund të Shtatorit në javët pas Pashkëve.

Përveç presidentit të CDU, demokratit të moderuar Kristian Lachet, kryeministri aktual i Nordrhein-Westfalen, ata mund të zgjedhin një anëtar tjetër të CDU ose CSU, një parti motër nga Bavaria, për atë rol. Kancelarja Angela Merkel ka vendosur të mos kandidojë më.

Sipas një sondazhi të ri nga agjencia Forsa, vetëm çdo anëtar i pestë i CDU (21 përqind) dëshiron Lachet si një kandidat për kreun e qeverisë gjermane. Deri në 68 përqind të anëtarëve të CDU duan që ajo të jetë Marcus Zoder, kryeministri popullor bavarez dhe presidenti i CSU. Sipas një sondazhi nga Instituti Yougov për Kërkimin e Opinionit Publik, 66 përqind e të anketuarve kanë një mendim të lartë për cilësitë e udhëheqjes së Marcus Zoder.

E dyta është nënkryetarja e "të Gjelbërve", Analena Baerbok, ndërsa 13 të anketuar kanë një mendim të tillë për Armin Lachet, aq sa Robert Habek, udhëheqësi i dytë i të Gjelbërve, një parti që mund të hyjë në qeverinë e ardhshme të koalicionit gjerman, i vlerëson ata.

Sidoqoftë, kjo nuk do të thotë që Lachet nuk i ka cilësitë e tij: kur u pyet se cili politikan është më afër qytetarëve, Lachet është në vendin e parë me 42% të votave, ndërsa Zoder mori vetëm 25%, raporton Tagespiegel. Baerbok dhe Habek morën përkatësisht 33 dhe 37 përqind të votave.

Kur bëhet fjalë për ekspertizë, të Gjelbrit janë të parët: 42 përqind e të anketuarve mendojnë se Baerbox është i zgjuar dhe i arsyeshëm, 41 përqind thonë se për Habek, dhe vetëm 27 përqind për Lašet.

CDU vazhdon të bjerë në sondazhet e opinioneve: 27 përqind e të anketuarve thanë se do të votonin për CDU-CSU nëse zgjedhjet e përgjithshme do të mbaheshin javën e ardhshme. Kjo është gjashtë pikë përqindje më pak se në shkurt. SPD u rrit me një pikë krahasuar me muajin e kaluar dhe tani është në 17 përqind.

Të Gjelbrit fitoi tre pikë përqindje dhe arriti në 21 përqind. Sipas këtij sondazhi, Liberalët (FDP) gjithashtu u rritën me dy pikë, në më shumë se dhjetë përqind. AfD dhe e Majta mbetën të pandryshuara përkatësisht në 11 dhe tetë përqind, raporton dpa.