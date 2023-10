Kursimet e qytetarëve, mbi 50 milionë euro cash u dëmtuan gjatë përmbytjeve në Gjermani

Si rezultat i fatkeqësisë së përmbytjeve në korrik 2021, shumë kartëmonedha nga qytetarët e prekur në Gjermani, por edhe nga bankat e kursimeve, janë të njomura dhe me baltë dhe për këtë arsye konsiderohen nga papërdorshme.

Në Gjermani, “Bundesbank” ka njoftuar se do rimbursojë paratë e dëmtuara. Meqenëse kartëmonedhat e lagura nuk mund të përpunohen me makinë, ato thahen dhe më pas shkatërrohen në Qendrën Kombëtare të Analizës për Para të Falsifikuara dhe të Dëmtuara në Mainz, dhe dërguesi rimbursohet për vlerën ekuivalente.

Përveç lagështirës, fondet e përmbytjeve shpesh janë gjithashtu të kontaminuara, për shembull me llum, ujëra të zeza ose vaj.

Vëllimi i kartëmonedhave të dëmtuara është rritur ndjeshëm

Përmbytjet në Gjermani çojnë në mënyrë të përsëritur në një rritje të konsiderueshme të numrit të kartëmonedhave të dëmtuara të marra së bashku.

“Pas përmbytjeve në shtetet e reja federale në 2002 dhe 2013, katastrofa në Nordrhein-Westfalen dhe Rheinland-Pfalz në mes të korrikut është një sfidë tjetër për Deutsche Bundesbank,” tha anëtari i bordit Johannes Beermann gjatë vizitës së tij në qendrën e analizës.

Ndërsa kartëmonedhat me vlerë rreth 40 milionë euro që zakonisht dëmtohen çdo vit mbërrijnë në Mainz, tashmë janë 51 milionë euro nga zonat e përmbytura vetëm në periudhën nga fundi i korrikut deri në fund të gushtit. Këto sasi janë një sfidë për ekspertët në Bundesbank. Tharja dhe përpunimi duhet të bëhet sa më shpejt që të jetë e mundur.

Përdorimi i tharëseve me rrotullime mundëson përpunim më të shpejtë

Normalisht, kartëmonedhat përpunohen me dorë para se të thahen.

“Me masën e paraqitjeve, kjo është aktualisht e pamundur. Për këtë arsye, tharëset e rrobave u blenë në një kohë të shkurtër në mënyrë që të ishin në gjendje të thanin kartëmonedhat shpejt në këtë situatë të veçantë, “shpjegoi Beermann në Mainz.



Këto janë pajisje që punojnë në rangun e temperaturës së ulët, sepse temperaturat më të larta mund të çojnë në dëmtime të mëtejshme. Beermann këshilloi individët privatë që të mos i fusnin vetë paratë në tharëse. Shënimet individuale me lagështi duhet të thahen në ajër në mënyrë klasike.