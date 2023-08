“Kumbari i fundit”, ish-bosi i mafies siciliane në gjendje të rëndë shëndetësore

Ish-bosi i mafies siciliane Matteo Messina Denaro është transferuar nga burgu në spital, raportojnë mediat italiane. Njëri prej avokatëve të tij ka deklaruar se gjendja e tij shëndetësore është përkeqësuar dhe ka nevojë për kujdes urgjent mjekësor. Messina Denaro 61 vjeç vuante nga kanceri kur u arrestua në janar në Palermo pas 30 vitesh në arrati, raporton Reuters. Ai u transferua nën masa të rrepta sigurie në spitalin San Salvatore në qytetin L’Aquila në Italinë qendrore, pranë burgut ku po vuan dënimin. Por gjithsesi është marrë në pyetje.

Shtatëdhjetë faqe. Kaq e gjatë është marrë në pyetje Matteo Messina Denaro me prokurorin e Palermos Maurizio de Lucia dhe deputetin Paolo Guido. Një dokument i përfunduar në procesverbal me të cilin prokurori kërkoi mbylljen e hetimeve për mjekun Alfonso Tumbarello, i akuzuar se ka favorizuar arratisjen e tij. Raporti u dorëzua në të njëjtën ditë kur përkeqësimi i gjendjes shëndetësore të Messina Denaro bëri të nevojshme që ai të shtrohej në departamentin e kirurgjisë në spitalin L'Aquila.

“Unë e përjashtoj pendimin,”- u tha ai gjyqtarëve të Palermos më 13 shkurtin e kaluar, por nuk u përmbajt duke iu përgjigjur disa pyetjeve.

“Nuk dua të jem supermen apo edhe arrogant, më keni kapur prej sëmundjes time,”- tha ai.

Dhe mes rreshtave ai rrëfeu edhe disa detaje të fshehjes së tij.

“Jeta ime nuk ka qenë sedentare, ka qenë shumë jetë aventureske, plot ngjarje,"-ndërsa shtoi se hoqi dorë nga teknologjia për aq kohë sa mundi.

"Ju keni një teknologji të paimagjinueshme... Dhe si duhej të mbroja veten? Kështu fillova të jetoj si shpellë, sepse teknologjia me shpellën nuk mund të takohet kurrë. Nuk kisha asnjë celular sepse e dija që sapo të lindte një celular, sapo të merresha me modernitetin, do të hasesha me ndonjë. Brezi ynë nuk kishte celular kur isha i ri, kështu që dija të jetoja pa një celular."

Kur u arrestua ai kishte me vete dy celularë. Sipas tij, ato ishin "të nevojshme" për të mbajtur kontakte me klinikën La Maddalena.

"Unë në arrati nuk kam pasur kurrë marrëdhënie me anëtarë të institucioneve,"-tha ai, ndërsa shtoi se për t'u fshehur me ardhjen e sëmundjes ai vendosi të bëhej një "pemë në pyll", ose më mirë duke u kamufluar. si një person mes njerëzve, duke e ekspozuar veten ndaj rrezikut për t'u kapur në çdo rast: Ishte e drejtë që të shkoja në burg, po të më kapnin. Dhe ua arritët. Por çfarë mendoni se ka ndryshuar? Jashtë ka korrupsion. Kur më zuri sëmundja thashë nuk mund të rri, kështu që dola.

Më pas, ai mohoi të ketë qenë pjesë e Cosa Nostra-s: Unë jam njeri i nderit. Ndihem si njeri i nderit por jo si mafioz. E njoh Cosa Nostra-n nga gazetat. Ndoshta bëja biznes me ta, por nuk e dija që ishte Cosa Nostra. Unë nuk kam kryer krimet për të cilat më akuzojnë: masakra dhe vrasje. Nuk kam absolutisht asgjë me të. Atëherë ata mund të më akuzojnë për çdo gjë, çfarë mund të bëj unë për këtë. Unë nuk jam pjesë e asgjëje, jam vetvetja por nëse duhet të jem kriminel, përkufizohem si një kriminel i ndershëm. Më lejoni t'ju them një gjë. Ndoshta është gjëja për të cilën më intereson më shumë. Unë nuk jam shenjtor.

Ndërkohë, pas operacionit të djeshëm, Messina Denaro është transferuar në reanimacion, ku duhet të qëndrojë për disa ditë. Për momentin është e vështirë të përcaktohet nëse i burgosuri i vendosur fillimisht në regjimin 41bis transferohet më pas në qelinë spitalore të spitalit L'Aquila, apo dërgohet direkt në burgun e sigurisë maksimale të Preturo.

Për tre dekada me radhë, Denaro i kishte shpëtuar dënimit me burg për krimet e shumta që ka kryer, përfshirë masakrat e viteve ’92 dhe ’93. Ai tani po vuan burgimin e përjetshëm për të shlyer çmimin e krimeve të kryera. Ai ishte operuar për kancer në zorrën e trashë në vitet 2020 dhe 2022, përpara se të arrestohej. Gjithashtu në fund të qershorit, Drejtoria Italiane e Burgjeve e lejoi atë të linte qelinë për t’iu nënshtruar një tjetër ndërhyrjeje kirurgjike. Shtypi italian e cilëson Matteo Messina Denaro si “kumbari i fundit” i Cosa Nostra-s.