LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kuleba: Kushdo që blen gaz me rubla po ndihmon Rusinë të na vrasë

Lajmifundit / 24 Mars 2022, 09:52
Bota

Kuleba: Kushdo që blen gaz me rubla po ndihmon Rusinë të na

Ministri i Jashtëm i Ukrainës ka reaguar pas deklaratës së bërë nga lideri rus Vladimir Putin i cili tha të mërkurën se vendet që nuk janë “miqësore” me Rusinë do duhet ta blejnë gazin me rubla.

Në një postim në Twitter, Dmytro Kuleba shprehet se çdo vend anëtar i BE-së që pranon “kërkesat poshtëruese” të Rusisë, është duke ndihmuar pushtuesin që të vrasë më shumë në Ukrainë.

“Nëse ndonjë vend i BE-së dorëzohet ndaj kërkesave poshtëruese të Putinit për të paguar naftën dhe gazin në rubla, do të jetë si të ndihmosh Ukrainën me njërën dorë dhe të ndihmosh rusët të vrasin ukrainasit me anën tjetër. Unë u bëj thirrje të gjitha vendeve të bëjnë zgjedhje të zgjuara dhe të përgjegjshme”.

Kujtojmë se dje Putin tha se vendet të cilat nuk janë miqësore me Moskën do të duhet të blejnë  gazin rus me rubla.

Ai i dha bankës qendrore ruse një javë kohë për të gjetur një mënyrë për t’i konvertuar pagesat në rubla. Sipas Putin, ndryshimi do të prekë vetëm pagesat dhe se vendet do të vazhdojnë të furnizohen me gaz në përputhje me kontratat ekzistuese.

Ende nuk është e qartë se cili do të jetë ndikimi i këtij vendimi. Putin tha se ngrirja e aseteve ruse nga vendet perëndimore ka shkatërruar besimin dhe se ekonomia e vendit të tij është goditur rëndë nga sanksionet e vendosura nga Perëndimi. 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion