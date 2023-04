“Ktheni Rusinë në vete”, Macron takim “kokë me kokë” me presidentin kinez

Presidenti francez Emmanuel Macron ka zhvilluar një takim me homologun e tij kinez Xi Jinping. Gjatë takimit ai i ka kërkuar të përdorë takimin e tij për të përdorur ndikimin e tij në ndalimin e luftës së Rusisë në Ukrainë. “Unë e di se mund të mbështetem tek ju për ta sjellë Rusinë në vete,” i tha ai Xi në fillim të bisedimeve në Pekin.

Xi tha se dy vendet e tyre kishin “aftësinë dhe përgjegjësinë” për të mbrojtur paqen botërore. Udhëheqësi francez ndodhet në një vizitë shtetërore në Kinë, e cila ka refuzuar të dënojë pushtimin rus të Ukrainës. I shoqëruar nga një delegacion i madh biznesi, Macron po kërkon gjithashtu të forcojë lidhjet tregtare. Atij i bashkohet edhe shefja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, të cilën e ftoi të marrë pjesë në bisedimet me udhëheqjen kineze. Vizita vjen pas vitesh të përkeqësimit të marrëdhënieve midis Perëndimit dhe Kinës. Të enjten pasdite, Macron u prit me një paradë ushtarake në Pekin, përpara se të fillonte bisedimet me dyer të mbyllura me Xi.

Të dy pritet të zhvillojnë një diskutim trepalësh me zonjën von der Leyen – e cila është në Pekin me ftesë të Macron – më vonë në mbrëmje ata do të marrin pjesë në një darkë shtetërore. Në takimet më herët të enjten me zyrtarë të tjerë të lartë kinezë, përfshirë kryeministrin, numrin dy të vendit Li Qiang, Macron dhe zonja von der Leyen kishin bërë thirrje për rritjen e dialogut me Pekinin.