Sunak i pakapshëm/ Bëhet kryeministri më i pasur në historinë britanike

Kryeministri britanik Rishi Sunak pagoi 508,000 paund (641,000 dollarë) taksa vitin e kaluar pasi të ardhurat e tij nga investimi e tejkalonin pagën e tij zyrtare, tregoi një raport i publikuar sot nga kontabilistët e tij.

Sunak është kryeministri më i pasur në historinë britanike për shkak të një kombinimi të karrierës së tij të mëparshme në shërbimet financiare dhe pasurisë së familjes së gruas së tij, babai i së cilës themeloi kompaninë indiane të IT Infosys.

Është hera e dytë që Sunak publikon detaje të situatës së tij tatimore që kur u bë kryeministër në 2022.

Shifrat tregojnë se Sunak fitoi 139,000 £ nga paga e tij si deputet, ministër i financave dhe kryeministër midis prillit 2022 dhe marsit 2023 dhe 2.1 milion £ nga investimet.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

1.8 milion £ erdhën nga fitimet e kapitalit.

Edhe pse Sunak nuk i kërkohet të japë detaje të të ardhurave të tij, ai pranoi ta bënte këtë në mënyrë që të ishte më transparent në lidhje me situatën e tij personale financiare.

Raporti nga Evelyn Partners, kontabilistët e kryeministrit britanik, thotë se të gjitha të ardhurat nga investimet dhe fitimet kapitale të Rishi Sunak lidhen me një “fond të vetëm investimi amerikan”.

Kryeministri britanik u kritikua këtë javë pasi vendosi një bast 1000 £ me prezantuesin Piers Morgan nëse qeveria do të kishte sukses me planin e saj për të dërguar azilkërkues në Ruandë përpara zgjedhjeve të ardhshme të përgjithshme.

Partitë opozitare thanë se basti ishte fyes dhe se aftësia e Sunak për të vendosur një bast kaq të madh tregoi se ai ishte jashtë kontaktit me votuesit e zakonshëm.