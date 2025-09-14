LEXO PA REKLAMA!

Kryeministri i ri francez frenon ndryshimet në festat zyrtare

Lajmifundit / 14 Shtator 2025, 08:49
Bota

Kryeministri i ri francez frenon ndryshimet në festat zyrtare

Sebastien Lecornu, i emëruar kryeministër më 10 shtator, ka njoftuar se nuk do të zbatojë planin e paraardhësit të tij për të reduktuar dy festa zyrtare me synim uljen e deficitit buxhetor. Vendimi vjen pasi agjencia Fitch uli notën e kredisë së Francës në nivelin më të ulët historik, duke rritur presionin mbi qeverinë për të paraqitur një buxhet të qëndrueshëm.

Lecornu, kryeministri i pestë i Macron-it në më pak se dy vjet, tha se do të kërkojë bashkëpunim me opozitën për miratimin e buxhetit të vitit 2026 dhe paralajmëroi se normat e larta të interesit po prekin si financat publike, ashtu edhe qytetarët francezë.

