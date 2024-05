Kryebashkiaku i Kievit: Çdo euro që merrni ose dërgoni në Rusi, është gjak ukrainas

Kryetari i kryeqytetit Ukrainas Vitali Klitschko, i ka kërkuar ditën e sotme të gjithë politikanëve evropianë të ndërpresin çdo lidhje me Rusinë, duke argumentuar se çdo pagesë ndaj Rusisë është e mbuluar me gjak dhe e ndihmon atë për të forcuar ushtrinë e saj.

“Çdo euro, çdo cent që merrni ose dërgoni në Rusi ka gjak, janë para të përgjakshme dhe gjaku i këtyre parave është gjaku i Ukrainës. Gjaku i popullit ukrainas.”– tha ai.

Klitschko gjithashtu përshkroi gjenocidin në Bucha, psi këtë javë e kishte vizituar gjytetin nga afër dhe tha se ka parë pamjet e trishta aty.

Ai thotë se pa civilë të vdekur, duke përfshirë një grua të moshuar, dhe një makinë me një flamur të bardhë dhe shkronjat fëmijë nga jashtë që ishin qëlluar dhe kishte gjak brenda.

Gjithashtu presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelenskyy u është drejtuar ukrainasve në një dalje televizive mëngjesin e së martës.

Sipas asaj që raporton agjencia e lajmeve Reuters, presidenti ukrainas ndër të tjera është shprehur se ka shumë mundësi që të mos ketë një takim mes tij dhe homologut rus Vladimir Putin.



“Çështja nuk është nëse do të ketë negociata, por sa të fortë jemi në tryezën e bisedimeve. Ukraina do të kërkojë kriminelë të mundshëm lufte dhe prokurorët e vendeve të tjera do të merren me ta.”