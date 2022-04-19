Kriza në Ukrainë, Macron ndërpret bisedimet me Putin
Presidenti francez, Emmanuel Macron ka ndërprerë bisedimet e drejtpërdrejta me homologun e tij rus, Vladimir Putin për zgjidhjen e krizës në Ukrainë.
Kjo gjë është konfirmuar nga vetë lideri i Elizëse, i cili shprehet se ky vendim erdhi pas zbulimit të masakrave të kryera nga Rusia në këtë vend.
“Pas masakrave që kemi zbuluar në Bucha dhe qytetet e tjera, lufta ka marrë një drejtim të ri. Kështu që prej asaj dite nuk kam folur më drejtpërdrejt me Putin, por kjo nuk do të thotë që nuk do të flas në të ardhmen”, u shpreh Macron, i cili pret të përballet me raundin e dytë të zgjedhjeve presidenciale.
Gjatë ditës së djeshme presidenti ukrainas Volodymyr Zelensky e ftoi Macron që të vizitojë nga afër Kievin, për të dëshmuar masakrat që sipas tij janë kryer ndaj popullsisë civile.
Kjo lëvizje e Zelenskyt u bë për shkak se Macron nuk ka pranuar deri tani që ta quajë gjenocid atë që është duke ndodhur në Ukrainë.
Macron është në një situatë delikate edhe sa i takon zhvillimeve të brendshme politike, pasi në prag ka raundin e dytë të zgjedhjeve, ku do të përballet në balotazh me Marine Le Pen.