Kriza e urisë në Gaza pritet të thellohet, Izraeli: S'do ndalojmë sulmet!

Lajmifundit / 30 Gusht 2025, 09:22
Bota

Uria dhe kriza humanitare në Gaza pritet të thellohet. Kjo vjen pasi Izraeli ka deklaruar se nuk do të ndalojnë më luftimet për të lejuar kalimin e ndihmave humanitare.

Ushtria izraelite deklaroi se “pushimi taktikal lokal” nuk do të aplikohet më në Gazë, e cila konsiderohet tani zonë lufte me rrezik të lartë, ndërsa shumica e banorëve janë urdhëruar të evakuohen nga pjesa më e madhe e territorit.

Ndërsa ushtria përgatitet për një operacion tokësor që disa grupe humanitare dhe aleatët kryesorë të Izraelit e kanë paralajmëruar si katastrofik për qindra mijëra civilë palestinezë, ministria e shëndetësisë në Gaza raportoi vdekjen e pesë personave nga kequshqyerja dhe 59 të tjerëve nga sulmet izraelite vetëm në 24 orët e fundit.

Pavarësisht presionit ndërkombëtar dhe propozimeve për armëpushim nga Hamasi, Izraeli vazhdon ofensivën, duke mos i dhënë asnjë përgjigje të drejtpërdrejtë ndërkombëtarëve.

