Kriza e re po vjen nga qielli! Evropës Jugore po i mbaron uji

Duket se Evropa Jugore do të përjetojë thatësirën më të keqe të viteve të fundit, verën e ardhshme. Pritshmëritë që ekzistonin se dimri me reshjet dhe dëbora e tij do të zbuste disi dukuritë e thatësirës që Evropa ka përjetuar vitet e fundit, fatkeqësisht në praktikë u mohuan ashpër.

Tashmë në prill, shumë vende jugore, në thelb më shumë se një e katërta e Kontinentit të Vjetër, po përballen me kushtet e thatësirës dhe po përgatiten për një verë të vështirë, të ngjashme me vitin e kaluar, ndoshta edhe më keq.

Veçanërisht shqetësuese janë fenomenet në Spanjë, Itali dhe Francë

Rezervuari i madh i ujit në Katalonjë, i cili është burimi kryesor i furnizimit me ujë për miliona katalanas, është zbrazur, me situatën duke u shfaqur dramatike. Thatësira, theksoi kryeministri spanjoll Pedro Sanchez javën e kaluar, “do të jetë një nga çështjet qendrore politike dhe territoriale të mosmarrëveshjes në vend në vitet e ardhshme”.

Në mungesë të reshjeve, rezervuarët e ujit, ku mblidhet uji i shiut për t’u përdorur në muajt më të thatë, janë mbushur vetëm me një të katërtën e kapacitetit të tyre në rajon. Disa fermerë u detyruan të mos kultivonin, në shumë zona uji bartej në ujësjellës dhe të paktën në një rast fermerët u detyruan të shtynin mbjelljen për një kohë të pacaktuar.

Në Itali, instituti kërkimor CIMA regjistroi një ulje prej 64% të reshjeve të borës deri në mes të prillit. Niveli i lumit më të madh Po tashmë ka rënë në nivelet e qershorit të kaluar, ndërsa niveli i ujit të liqenit Garda është më pak se gjysma e nivelit mesatar të tij.

Franca përjetoi dimrin më të thatë në 60 vjet, pasi për të paktën 30 24 orë radhazi nuk ra asnjë pikë shi në janar dhe shkurt, ndërkohë që pamundësia për të furnizuar me ujë shumë fshatra ka shkaktuar konfrontime dhe përplasje publike në jug të Francës. .

Ndërkohë, një studim i fundit duke përdorur të dhëna satelitore konfirmoi se Evropa është goditur nga një thatësirë ??e rëndë gjatë pesë viteve të fundit, me temperatura gjithnjë e më të nxehta që shkaktojnë pasiguri të rëndë uji, veçanërisht në vendet jugore.

“Disa vite më parë do të kisha thënë se kemi ujë të mjaftueshëm në Evropë. Tani, duket se po përballemi me një problem të mungesës së ujit”, vëren Torster Meyer-Geer, kreu i studimit të të dhënave satelitore.

Ekspertët paralajmërojnë se edhe një pranverë me shi nuk mund të balancojë situatën. Dhe me verën në prag, qeveritë po përpiqen të gjejnë një zgjidhje jo vetëm për vështirësitë ekzistuese, por edhe për mungesat e ardhshme.