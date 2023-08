Kremlini konfirmon: Putin do të marrë pjesë në samitin e BRICS me videocall

Presidenti rus, Vladimir Putin, do të marrë pjesë përmes një videocall në samitin e 15-të të BRICS (Brazili, Rusia, India, Kina dhe Afrika e Jugut), që hapet nesër në Johanesburg. Kremlini e konfirmoi këtë në një deklaratë, duke specifikuar se gjatë takimeve të samitit do të diskutohen "çështjet aktuale" që lidhen me organizatën dhe zgjerimin e mundshëm të saj, "agjendën globale dhe rajonale dhe perspektivat për zhvillimin e mëtejshëm të partneritetit të BRICS në politikë, ekonomikë, fusha kulturore, humanitare”.

Putin, shton ai, do të informojë pjesëmarrësit e samitit për prioritetet e presidencës ruse të BRICS, e cila do të fillojë në vitin 2024.