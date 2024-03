Konflikti NATO-Rusi, Putin: Jemi një hap larg Luftës së Tretë Botërore

Pas publikimit te rezultatit te zgjedhjeve ne Rusi, presidenti Vladimir Putin ka folur për mundësinë e një konflikti në shkallë të plotë midis Moskës dhe NATO-s që do të çonte në një "Luftë të Tretë Botërore".

Deklarata u be, pasi Putin pretendoi fitoren në një zgjedhje të dënuar nga Perëndimi si as të lira dhe as të drejta.

Pasi Kremlini tha se kishte fituar gati 88 për qind të votave, presidenti rus foli në një konferencë shtypi në të cilën ai sulmoi ata që "duan ta frikësojnë Rusine".

Ai tha se një lëvizje e tillë "nuk ka funksionuar tani dhe nuk do të funksionojë në të ardhmen. Asnjëherë."

Putin u pyet për mundësinë e një konflikti midis Rusisë dhe Perëndimit ndersa u përgjigj duke thene se: “Gjithçka është e mundur në botën moderne.

"Unë kam thënë tashmë, dhe është e qartë për të gjithë, se do të jetë një hap larg një lufte të tretë botërore.

Unë mendoj se vështirë te thuhet se dikush është i interesuar për këtë," shtoi Putin.

Kremlini donte që zgjedhjet e kontrolluara treguan se rusët mbështesin pushtimin e plotë të Putinit në Ukrainë, ku votimi u mbajt gjithashtu në territoret e pushtuara nga Rusia.

Megjithatë, liderët perëndimorë kanë ngritur alarmin se Putini do të vendosë te veproje përtej Ukrainës pas luftës.

Më 19 janar, admirali holandez Rob Bauer, kryetar i komitetit ushtarak të NATO-s, tha se anëtarët duhet të përgatiteshin për një luftë me Rusinë në 20 vitet e ardhshme.