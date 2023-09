Konfirmon Kremlini: Putin nuk do të marrë pjesë në samitin e G20-ës

Presidenti rus, Vladimir Putin nuk planifikon të marrë pjesë në samitin e grupit të 20 vendeve më të industrializuara në botë, G20, përmes video-lidhjes, ka thënë të enjten Kremlini.

Sipas zyrtarëve rusë, Putin nuk do të udhëtojë në Nju Delhi për takimin e G20-ës, sepse dëshiron të qëndrojë në Moskë dhe të koncentrohet në luftën në Ukrainë.

Zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov ka thënë se në vend të Putinit, në samit do të marrë pjesë ministri i Jashtëm rus, Sergei Lavrov.

Në gusht, Putin ka marrë pjesë në samitin e BRICS-it (Brazilit, Rusisë, Indisë, Kinës dhe Afrikës së Jugut) që është mbajtur në Johanesburg, por vetëm përmes video-lidhjes.

Ai nuk ka marrë pjesë fizikisht, për shkak të një fletarrestimi të lëshuar kundër tij nga Gjykata Ndërkombëtare Penale lidhur me dyshimet për krime lufte, pas nisjes së luftës së Rusisë në Ukrainë.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Nuk është komentuar nëse shqetësime të njëjta ka pasur Putin edhe për udhëtimin eventual në Indi.

Putin pritet t’iu kushtojë vëmendje këtë fundjavë edhe zgjedhjeve rajonale që do të mbahen në Rusi.

Zgjedhjet do të mbahen edhe në territoret e pushtuara nga Rusia në Ukrainë, në kundërshtim me ligjin ndërkombëtar.

As Ukraina, as shumica e vendeve të botës nuk i njohin zgjedhjet që do të mbahen në zonat e pushtuara.

Lufta në Ukrainë ka nisur më 24 shkurt 2022.

Presidenti Putin e quan luftën si “operacion special ushtarak” për të çmilitarizuar Ukrainën.

Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë, duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra.

Si pasojë e luftës kanë vdekur mijëra persona dhe miliona të tjerë janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.