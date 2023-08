Konfirmoi takimin Kurti-Vuçiç/ Borell: Ukraina duhet të bëhet anëtare e BE’së, sa më shpejt edhe Ballkani Perëndimor

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së Josep Borell gjatë një konference për media në Toledo të Spanjës ku janë takuar shefat e diplomacive të BE-së ka bërë me dije se presidenca spanjolle do ta organizojë një takim me ministrat e jashtëm të Ballkanit Perëndimor në fund të tetorit.

Përfaqësuesi i Lartë i BE-së për Politikë të Jashtme dhe Siguri, Josep Borrell, gjithashtu dha deklarata të forta për të ardhmen e Ukrainës dhe shteteve të Ballkanit Perëndimor.

Borrell deklaroi se “Ukraina duhet të bëhet anëtare e Bashkimit Evropian dhe Ballkani Perëndimor gjithashtu”, siç është shprehur “shpejt”.

“Së pari, në Ballkanin Perëndimor. Presidenca spanjolle po propozon – dhe mendoj se është një propozim i mirë – të mbahet një takim ministror së bashku me ministrat e Ballkanit Perëndimor. Ne do ta bëjmë atë në fund të muajit të ardhshëm, së bashku me Presidencën spanjolle dhe pas ngjarjeve të tjera që lidhen me Ballkanin [Perëndimor], si Procesi i Berlinit. Mendoj se është shumë e rëndësishme që ministrat, nën Presidencën spanjolle, të bëjnë një bilanc të asaj që po ndodh në Ballkanin [Perëndimor]”, është shprehur ai.