Komunikimi Trump-Zelensky pas fitores, Elon Musk iu bashkua telefonatës, çfarë u diskutua mes të treve

Elon Musk iu bashkua telefonatës së presidentit të zgjedhur të SHBA-së, Donald Trump me presidentin ukrainas Volodymyyr Zelensky, një ditë pasi Trump triumfoi në zgjedhjet amerikane, pohoi Axios të premten.

Sipas burimeve të njohura me bisedën, Trump e siguroi Zelenskyn për mbështetjen e SHBA-së, megjithëse ai shmangu angazhimet specifike për ndihmën. Në të njëjtën kohë, Musk shtoi se ai do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën me satelitët Starlink, të cilët kanë qenë një lidhje kritike për komunikimin dhe mbrojtjen e Ukrainës.

Të dy, Trump dhe Musk kanë qenë më parë kritikë ndaj mbështetjes financiare dhe ushtarake për Ukrainën, duke thënë se Kievi nuk mund ta fitojë konfliktin.

Përfshirja e Musk nënvizon ndikimin e tij me Trump dhe qëndrimin e tij kompleks ndaj luftës, shtoi Axios.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Në fillim të këtij viti, Musk dyshohet se u tha senatorëve republikanë amerikanë gjatë një bisede në X Spaces se Ukraina nuk mund të fitonte realisht kundër Rusisë.

“Nuk ka asnjë mënyrë që Putin të humbasë,” thuhet se u tha ai senatorëve Ron Johnson dhe Mike Lee, ndër të tjera. “Ky shpenzim nuk e ndihmon Ukrainën; Zgjatja e luftës nuk i ndihmon Ukrainës. Të lësh këta djem të vdesin për asgjë është e gabuar dhe duhet të ndalet.”

Musk u ka kërkuar gjithashtu qytetarëve të kontaktojnë përfaqësuesit e tyre dhe të kundërshtojnë ndihmën e vazhdueshme, komente që shkaktuan reagime për cinizmin e tij të perceptuar ndaj kauzës së Ukrainës.

Administrata Biden po synon të përshpejtojë ndihmën ushtarake për Ukrainën përpara transferimit të pushtetit më 20 janar, mes shqetësimeve që Trump mund të shkurtojë mbështetjen.

Megjithatë, thirrja e Trump me Zelensky me sa duket dërgoi një mesazh tjetër, me udhëheqësin ukrainas që më vonë e përshkroi bisedën si “pozitive” dhe tha se kontakti i Trump aq shpejt pas fitores së tij ishte inkurajues.

Megjithatë Zelensky mbetet i kujdesshëm. Duke folur në një ngjarje për shtyp në Budapest të enjten, ai theksoi se ndërsa vlerësoi thirrjen e shpejtë, ai “nuk mund ta dijë ende” se cilat do të jenë në fund të fundit veprimet e Trump.