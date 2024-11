Komploti për të vrarë Trump, shuma që Irani do paguante. Zbardhen detajet nga plani

Një komplot i qeverisë iraniane për të punësuar vrasës për të vrarë Donald Trump u pengua vetëm një muaj para zgjedhjeve, zbulojnë dokumentet e pavulosura.

Tre burra, dy që banojnë në Nju Jork, janë akuzuar për skemën e vrasjes me pagesë të presidentit të zgjedhur – i cili u ka mbijetuar dy komploteve në muajt e fundit – si hakmarrje për vrasjen e Qassem Soleimani në 2020.

Një nga vrasësit e mundshëm, Farhad Shakeri, është përshkruar nga FBI si një “aset” i Gardës Revolucionare iraniane dhe tani është në arrati në Teheran.

Treshja – Shakeri, 51 vjeç, Carlisle Rivera, 49 vjeç dhe Jonathan Loadholt, 36 vjeç – akuzohen gjithashtu për shënjestrimin e një aktivisti iraniano-amerikan dhe iu ofruan 500,000 dollarë për të vrarë dy biznesmenë hebrenj që jetonin në SHBA.

Irani i siguroi në mënyrë të përsëritur vrasësit se do të shpenzonin sa më shumë para që të ishte e mundur për t’u siguruar që atentatet të kryheshin.

IRGC i ngarkoi Shakerit të vëzhgonte dhe të vriste Trumpin për t’u hakmarrë për sulmin shkatërrues me dron që vrau Soleimani, udhëheqësin e Forcës elitare të Iranit Quds, në janar 2020.

Trump ka qenë një objektiv që nga vrasja e Soleimanit. Në shtator, ai tha se do ta godiste Iranin nëse do të kthehej në Shtëpinë e Bardhë dhe do të kishte kërcënime nga Teherani.

Shakeri u urdhërua të vriste Trump vetëm një muaj, para se miliona amerikanë të dilnin në kutitë e votimit më 5 nëntor. Megjithatë, ai i tha FBI-së në telefonatat e regjistruara se nuk kishte në plan të kryente operacionin në afatin që i ishte dhënë.

Më pas Shakerit iu tha të vononte komplotin, sepse Irani mendonte se Trump do t’i humbiste zgjedhjet dhe më pas do të ishte më e lehtë për të arritur tek ai pa detajet e Shërbimit Sekret presidencial.

Dokumentet shqetësuese të zbërthyera nga Departamenti i Drejtësisë zbuluan arsenalin e armëve që vrasësit kishin në dispozicion dhe mesazhet që i dërgonin njëri-tjetrit për të sajuar planin e tyre vdekjeprurës.

Treshja ndau gjithashtu mesazhe zanore të frikshme, duke kërkuar durim dhe duke detajuar se si do të ndiqnin objektivat e tyre.

Prokurorët treguan gjithashtu se si Irani po përdor agjentë jashtë shtetit për të shënjestruar në mënyrë aktive amerikanët në tokën amerikane për rrëmbim dhe vrasje.

Shakeri përdori një rrjet bashkëpunëtorësh kriminalë që ai takoi në burg në SHBA për të ‘furnizuar IRGC-në me operativë për të kryer mbikëqyrje dhe vrasje të objektivave të IRGC-së.

Ai po vuante 14 vjet në një burg në Nju Jork për grabitje në atë kohë.

Rivera dhe Loadholt dyshohet se u drejtuan nga Shakeri për të vëzhguar një shtetas amerikan të paidentifikuar, i cili është një “kritik i hapur” i regjimit iranian.

“Në këmbim të premtimit të Shakerit për 100,000 dollarë, Rivera dhe Loadholt vazhdimisht kërkuan të gjenin objektivin e parë për vrasje”, thuhet në dokument.

IRGC ishte në kontakt të vazhdueshëm me të dyshuarit dhe tha se ‘paratë nuk ishin problem’ kur ishte fjala për ndjekjen e objektivave të tyre.

Ata udhëtuan për në Universitetin Fairfield në Konektikat, ku individi ishte caktuar të shfaqej në fillim të këtij viti, dhe gjithashtu e përndoqën drejt banesës në Brooklyn.

Shakeri i tha Rivera-s me një notë zanore kur diskutonte komplotin e vrasjes: “Thjesht duhet të kesh durim … Duhet të presësh dhe të kesh durim për ta kapur ose duke shkuar në shtëpi ose duke dalë, ose duke e ndjekur diku dhe duke u kujdesur për të. Mos mendo të hysh brenda. Është një veprim vetëvrasës’.

Në shtator, fushata e Trump zbuloi se ishte informuar për kërcënimin nga Teherani.

“Kërcënime të mëdha për jetën time nga Irani”, shkroi Trump në platformën e tij “Truth Social”. “E gjithë ushtria amerikane po shikon dhe pret.

“Tashmë janë bërë lëvizje nga Irani që nuk funksionuan, por ata do të provojnë përsëri.”

Prokurori i Përgjithshëm Merrick Garland tha në një deklaratë se ka ‘pak aktorë’ në botë që ‘paraqesin një kërcënim të madh për sigurinë kombëtare të Shteteve të Bashkuara sa edhe Irani’.

“Departamenti i Drejtësisë ka akuzuar një agjenturë të regjimit iranian, i cili ishte ngarkuar nga regjimi për të drejtuar një rrjet bashkëpunëtorësh kriminalë për të çuar përpara komplotet e vrasjes së Iranit kundër objektivave të tij, duke përfshirë Presidentin e zgjedhur Donald Trump.

Ne kemi akuzuar dhe arrestuar gjithashtu dy individë për të cilët pretendojmë se janë rekrutuar si pjesë e atij rrjeti për të heshtur dhe vrarë, në tokën amerikane, një gazetar amerikan i cili ka qenë një kritik i shquar i regjimit. Ne nuk do të mbështesim përpjekjet e regjimit iranian për të rrezikuar popullin amerikan dhe sigurinë kombëtare të Amerikës.

Akuzat e shpallura sot ekspozojnë përpjekjet e vazhdueshme të pacipë të Iranit për të shënjestruar qytetarët amerikanë, përfshirë presidentin e zgjedhur Donald Trump, udhëheqës të tjerë qeveritarë dhe disidentë që kritikojnë regjimin në Teheran”, tha drejtori i FBI-së, Christopher Wray.

Korpusi i Gardës Revolucionare Islamike – një organizatë e huaj e përcaktuar terroriste – ka komplotuar me kriminelë dhe vrasës për të shënjestruar dhe vrarë amerikanët në tokën amerikane dhe kjo thjesht nuk do të tolerohet.

“Falë punës së palodhur të FBI-së, skemat e tyre vdekjeprurëse u ndërprenë. Ne jemi të përkushtuar të përdorim burimet e plota të FBI-së për të mbrojtur qytetarët tanë nga Irani ose çdo kundërshtar tjetër që synon amerikanët.

Aktorët e drejtuar nga qeveria e Iranit vazhdojnë të synojnë qytetarët tanë, përfshirë Presidentin e zgjedhur Trump, në tokën amerikane dhe jashtë saj. Kjo duhet të ndalet”, tha Prokurori i SHBA Damian Williams për Distriktin Jugor të Nju Jorkut.