Kompania "Tesla" në krizë, Elon Musk i vendos vetes pagën prej 56 miliardë dollarësh

Aksionerët e Tesla kanë mbështetur një paketë pagash rekord për drejtuesin e kësaj kompanie, Elon Musk dhe kanë miratuar një plan për të zhvendosur selinë ligjore të firmës në Teksas.

Marrëveshja u bllokua në fillim të këtij viti nga një gjykatës në Delaëare për shqetësimet se ishte e padrejtë ndaj aksionerëve.

Vota e marrë nga aksionerët është një fitore për multi-miliarderin, i cili kishte bërë fushatë të ashpër për pagesën, e cila arrin në 56 miliardë dollarë (43.9 miliardë paund). Pagesa e saktë do të varet nga çmimi i aksioneve të Teslas, që do të thotë nëse kompania fiton terren në treg, do të kemi rritje të çmimit të aksioneve, e cila përkthehet edhe në rritje të pagës së Musk, po ashtu nëse ndodh e kundërta.

Marrëveshja vlen 3000 herë më shumë se sa fitimet më të mëdha në SHBA vitin e kaluar, ndërsa kujtojmë se kompania kohët e fundit ka qenë e përfshirë në një krizë dhe nuk kuptohet se përse Musk, ka vendosur pikërisht në këtë moment për të paguar veten dhe jo për t’u shqetësuar për humbjen e tregut.

Megjithatë, votimi nuk është detyrues dhe ekspertët ligjorë kanë thënë se nuk është e qartë nëse gjykata që bllokoi marrëveshjen do të pranojë rivotimin dhe do të lejojë kompaninë të rivendosë paketën e pagave.

Shuma mahnitëse kishte ngjallur kritika dhe kishte ngritur shqetësime se bordi i Tesla ishte shumë i nënshtruar dhe i afërt me zotin Musk.

Në vendimin e gjykatës së janarit , gjyqtarja e Delaëare, Kathaleen McCormick vendosi se shuma ishte e padrejtë dhe procesi për përcaktimin e paketës, nga një bord i dominuar nga zoti Musk, ishte thellësisht i mangët.

Kancelari McCormick kishte theksuar se Antonio Gracias, i cili kishte qenë drejtor bordi në Tesla, kishte një lloj marrëdhënieje personale që e bëri atë të pushonte rregullisht me familjen e Musk.

Ajo theksoi gjithashtu Todd Maron, ish-këshilltarin e përgjithshëm të Teslës, i cili ishte ish-avokati i divorcit të Musk dhe admirimi i të cilit për Musk e bëri atë të qante gjatë deponimit të tij.

Musk njoftoi se donte të zhvendoste selinë ligjore të firmës në Teksas pasi gjykata në Delaëare, ku ajo është aktualisht e inkorporuar, anuloi paketën e tij të pagave, duke u mbështetur në një investitor të vogël që kishte paditur për marrëveshjen.

Lufta mbi planin kishte shfaqur shqetësime për udhëheqjen e zotit Musk, në një kohë kur çmimi i aksioneve të Tesla-s ka rënë nga lartësia e tij dhe pozicioni i saj në industrinë e makinave elektrike është nën presion.

Por Musk mblodhi bazën e fansave të tij në mbështetje të marrëveshjes, duke u bërë thirrje veçanërisht investitorëve individualë, të cilët përbëjnë një pjesë jashtëzakonisht të madhe të bazës së aksionerëve të firmës.

Plani i kompensimit i jep zotit Musk të drejta për rreth 300 milionë aksione, ekuivalente me 10% të aksioneve në firmë, si një shpërblim për përmbushjen e një numri objektivash të përcaktuara në 2018 nga Tesla, të cilat lidhen me shitjet, fitimet dhe çmimin e aksionit.