Komisioni kundërshton objektivin e Charles Michel për zgjerimin e BE-së 2030: Nuk jemi të fokusuar në një datë

Komisioni Evropian rrëzoi të martën objektivin e Charles Michel për 2030 për zgjerimin e BE-së. Politico shkruan se dy institucionet kryesore në Bruksel u përplasën përsëri pasi ekzekutivi i BE-së u tërhoq kundër vërejtjeve të presidentit të Këshillit Evropian të hënën se blloku duhet të jetë gati të pranojë anëtarë të rinj në 2030.

"Ne nuk jemi të fokusuar në një datë, por të fokusuar në punën shumë të ngushtë me vendet kandidate për t'u përgatitur për t'u bashkuar me Bashkimin Evropian," tha zëvendës zëdhënësja e Komisionit Dana Spinant në një konferencë të përditshme për shtyp të martën.

Ajo shtoi se Michel nuk ishte konsultuar me Presidenten e Komisionit Ursula von der Leyen për përmbajtjen e fjalimit të tij të zgjerimit të hënën në një samit në Bled, Slloveni. Mosmarrëveshja e fundit publike midis Von der Leyen dhe Michel, vjen ndërsa tema e zgjerimit të BE-së po merr vrull në Bruksel.

Gjithashtu të hënën, presidenti francez Emmanuel Macron sugjeroi që BE-ja të vazhdojë në lidhje me pranimin e vendeve kandidate. Disa vende të Ballkanit kanë pritur vite për tu anëtarësuar në BE; sipas kuadrit ligjor, ata duhet të plotësojnë një sërë kërkesash përpara se kjo të bëhet e mundur.

Merr lajme ekskluzive në Viber Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Viber duke klikuar këtu.

Udhëheqësit e BE-së do t'i përkushtohen kësaj teme në një samit të ardhshëm në tetor, pasi lufta në Ukrainë ka ringjallur debatin mbi zgjerimin e bllokut. Tetë vende janë duke pritur në krahë, duke përfshirë Ukrainën dhe Moldavinë , të cilave iu dha statusi i kandidatit vitin e kaluar, me rritjen e presionit për të hapur bisedimet e pranimit për Ukrainën deri në fund të këtij viti. Spinant këmbënguli se zgjerimi është një proces i bazuar në merita dhe se vendet kandidate duhet të lejohen të anëtarësohen vetëm pasi të përmbushin kriteret e hyrjes në BE.