Sulmi ndaj Sali Berishës, reagon dhe ish truproja e Fatos Nanos: Komandant ti zevendesove profesionistet me...
Menjëherë pas sulmit ndaj kreut të PD-së, Sali Berisha, kanë publikuar skenare të ndryshme.
Ish-truproja i Fatos Nanos, ka komentuar ngjarjen e paprecedentë që ndodhi një ditë më parë, ku u sulmua kreu i PD-së, lideri historik i saj, Sali Berisha.
Sipas Tori Agollit, ish truprojes se Fatos Nanos, fajin për këtë ngjarje të rëndë e kanë ata që zëvendësuan profesionistët e trajnuar, pra efektivët e gardës me militantë partie.
“Ohh sa e dua Gardën e Republikës..Kam kaluar 15 vjet aty...por sot për ty Komandant shpreh urrejtje dhe zemërim..Arsyeja? Ti u tregove i paaftë..
Hoqe mijëra oficer, nën oficer të përgatitur dhe i zëvendësove me militantë...A e di ti o komandant që unë dhe shumë si unë mbaruam kurse në Egjypt dhe më të mirën kurse në Izrael”, shkruan Tori Agolli.