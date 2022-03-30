LEXO PA REKLAMA!

Kolonelët e Putinit bien një e nga një, Kievi njofton vrasjen e komandantit të tetë rus

Lajmifundit / 30 Mars 2022, 11:21
Bota

Kolonelët e Putinit bien një e nga një, Kievi njofton vrasjen e

Një kolonel i tetë rus është vrarë në Ukrainë në një tjetër goditje shkatërruese ndaj pushtimit të lëkundur të Vladimir Putin, i cili ka shkaktuar humbjen e shumë oficerëve të rangut të lartë.

Kievi tha se kishte ‘eliminuar’ kolonelin Denis Kurilo, komandant i brigadës së 200-të, në luftime pranë Kharkiv.

Brigada kishte pësuar humbje masive në betejën e ashpër, tha zyra e shtypit e ushtrisë ukrainase.

Dy grupe batalioni në brigadën e 200-të u shkatërruan, me një humbje marramendëse prej 1500 ushtarakësh, ka pretenduar Ukraina.

Koloneli është i fundit në një varg të gjatë të liderëve të vrarë ushtarakë rusë, të cilët ekspertët thonë se tradhtojnë taktikat e gabuara të Kremlinit në pushtimin brutal.

Kurilo ndjek shtatë kolonelë dhe shtatë gjeneralë që janë vrarë nga forcat sfiduese ukrainase në luftën njëmujore.

Koloneli Nikolay Ovcharenko, shefi i trupave inxhinierike të Qarkut Ushtarak Perëndimor, u vra në një pritë që la të vdekur gjithsej 18 rusë në një urë mbi lumin Siverskyi Donets.

Koloneli Alexei Sharov, komandanti i Urdhrit të Gardës 810 të Veçantë të Brigadës Zhukov në marinsat ruse, u vra në Mariupol javën e kaluar.

Koloneli Sergei Sukharev, i Regjimentit të Sulmimit me Parashutë të Gardës 331 nga Kostroma, u ‘likuidua’ sipas Ukrainës në luftimet në fillim të këtij muaji.

“Komandanti i Regjimentit Ajror të Kostromës, koloneli Sergei Sukharev… humbi në “stërvitjet [ushtarake]”, por u kthye në shtëpi në mënyrën e duhur,” thuhet në deklaratën ukrainase.

Bashkë me të u vra zëvendësi i tij, major Sergei Krylov, thuhet në raport.

Koloneli Andrei Zakharov u vra në një pritë pranë Kievit në ditët e para të luftës, ndërsa koloneli Konstantin Zizevsky, i cili drejtonte trupat e sulmit ajror, vdiq në jug të Ukrainës.

Komandanti i brigadës ruse, kolonel Yuri Medvedev, madje u vra me një tank nga trupat e tij të cilët “e tradhëtuan”.

Një zyrtar perëndimor pretendoi se komandanti ishte vrarë nga trupat e tij, ‘si pasojë e shkallës së humbjeve që ishin marrë nga brigada e tij’.

“Ne besojmë se ai u vra nga trupat e tij qëllimisht,” tha zyrtari, duke vënë në dukje se ai ishte “rrembyer”.

Ai shtoi se kjo ishte një shenjë e mëtejshme e ‘sfidave morale që po hasin forcat ruse’.

“Ata vërtet e kanë gjetur veten në folenë e grerëzave dhe po vuajnë shumë keq”, tha zyrtari.

Koloneli Sergei Porokhyna është një tjetër viktimë e profilit të lartë në mesin e forcave të Putinit.

Në krye të kolonelëve, të paktën shtatë gjeneralë rusë janë vrarë në luftime, më shumë se gjatë gjithë fushatës brutale 10-vjeçare sovjetike në Afganistan në vitet 1980, ku vdiqën pesë gjeneralë.

